Check Point Software 全新分支安全閘道效能提升四倍

專為SD-WAN優化的全新Quantum Force Branch Office Firewalls（Quantum Force 分支機構防火牆）抵禦日益增加的網路攻擊，並提供卓越的終端使用者體驗。

Check Point Software宣布旗下Quantum Force Security Gateways產品系列迎來重大更新。所有面向資料中心和邊界（perimeter）的Quantum Force安全閘道，透過軟體更新即可自動提升15%至25%的威脅預防吞吐量。同時，Check Point亦推出全新一代AI驅動的Quantum Force Branch Office Security Gateways，為分支機構提供企業級防火牆防護，整體威脅防禦效能相較上一代提升高達4倍。

全新分支機構安全防火牆共有四款，提供99.9%攔截率、高速的雲端應用效能，並優化SD-WAN，以滿足混合網路和現代分散式辦公環境日益增長的需求。根據Check Point Research（CPR）最新資料，分支機構目前平均每周面臨高達713次攻擊嘗試，較去年同期增加36%。此外，50%的分支機構遭遇來自外部的漏洞攻擊嘗試，突顯了在AI時代加強安全防護與可擴展管理能力的迫切需求。

Check Point Software首席產品長兼研發主管Nataly Kremer說明，Check Point一直以創新與效率為核心，全新Quantum Force Branch Office Security Gateways正是為了兼顧速度、簡便性和安全而打造。新一代產品較上一代提升4倍速度，經過SD-WAN優化並搭載最新的AI驅動威脅防禦技術。同時透過自動效能升級，既有Quantum Force客戶僅需透過軟體更新，即可提升15至25%的效能，無需更換任何硬體。

當今的分支機構在與客戶直接互動中扮演關鍵角色，但往往也是網路安全中最脆弱的一環，由於直接連接到公有雲和互聯網，使其更容易受到網路攻擊的威脅。根據CPR的《2025年網路安全報告》，威脅環境日趨嚴峻，網路攻擊年增率高達44%，企業亟需部署強大的企業級安全防火牆，在不影響網路效能、不造成業務中斷與延遲的情況下，有效抵禦網路威脅。

Check Point Quantum Force Branch Office Security Gateways的功能包括：