F5 可擴充、具高安全性的雲端原生網路功能　支援 AI 與高頻寬應用

F5全球應用與 API 安全的領導者，宣布推出F5 BIG-IP Next Cloud-Native Network Functions（CNF）2.0。這項升級版解決方案大幅強化F5 Application Delivery and Security Platform（ADSP）中，針對大規模雲端原生應用的功能。藉助進階的Kubernetes原生功能，新版F5 BIG-IP Next CNF 2.0協助企業應對AI等高頻寬應用所帶來的複雜與資源密集挑戰，為電信業者、網際網路服務提供應商（ISP）、雲端服務供應商及大型企業提供具擴展性、高效能與安全性的網路解決方案。

F5 BIG-IP Next CNF 2.0專為支援從電信到雲端服務等多元產業而設計，協助服務供應商優化資源配置與擴展能力，降低成本，強化資安防禦，並透過 Kubernetes 原生自動化簡化管理流程。此版本整合了DDoS防禦、防火牆、入侵防禦系統（IPS）與營運商級NAT（CGNAT）等核心服務，有效整合網路運作、保護基礎架構，並應對流量快速成長的挑戰。

F5創新長Kunal Anand表示，服務供應商與大型企業面臨極大的壓力，必需在日益複雜的環境中加速擴展、精簡營運與確保安全性。透過BIG-IP Next CNF 2.0，F5進一步擴展應用交付與安全平台（ADSP），推出真正雲原生、專為現代去中心化基礎架構打造的解決方案。相較於傳統高消耗資源的虛擬化架構，F5的Kubernetes原生架構可實現智慧地擴展、更高的安全性以及更有效率地高頻寬服務交付，讓企業不需犧牲效能，擁有更快應變與彈性佈署的能力。

現今電信與企業網路面臨流量暴增、預算緊縮與資安威脅加劇的情況下，迫切地需要在複雜的分散式架構中找到平衡點。F5 BIG-IP Next CNF 2.0專為解決這些痛點所設計，有效簡化網路功能、降低資源耗用、強化擴展性與資安防護。其優勢功能包括：

Disaggregation（DAG）：實現流量導向與資源最佳化的橫向擴展能力。

加速DNS：透過快取與安全區域傳輸，提升查詢回應速度並降低延遲。

策略強制器：優化網路流量處理，如影片加速與網址過濾等功能。

統一安全服務：整合防火牆、DDoS防護、IPS、CGNAT，實現集中管理並強化防護。

平台功能強化：採用Kubernetes原生自動化架構，可獨立拓展資料面與控制面，提升靈活性。

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