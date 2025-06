F5 可擴充、具高安全性的雲端原生網路功能　支援 AI 與高頻寬應用

F5 API 雲端原生 AI Kubernetes ISP 雲端服務供應商

全新F5 BIG-IP NEXT CNF 2.0在Kubernetes環境下優化應用與API效能

F5全球應用與 API 安全的領導者,宣布推出F5 BIG-IP Next Cloud-Native Network Functions(CNF)2.0。這項升級版解決方案大幅強化F5 Application Delivery and Security Platform(ADSP)中,針對大規模雲端原生應用的功能。藉助進階的Kubernetes原生功能,新版F5 BIG-IP Next CNF 2.0協助企業應對AI等高頻寬應用所帶來的複雜與資源密集挑戰,為電信業者、網際網路服務提供應商(ISP)、雲端服務供應商及大型企業提供具擴展性、高效能與安全性的網路解決方案。

