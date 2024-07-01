台塑網推動數位創新佈局　助力企業實現供應鏈淨零碳排

在全球數位經濟的浪潮下，數位轉型不僅是企業提升運營韌性的必要手段，也是實現ESG永續發展的關鍵要素。台塑網科技透過數智化佈局，串連供應鏈管理、企業營運管理與客戶價值鏈管理，助攻企業實現綠色數位轉型。

在全球推動供應鏈淨零碳排的過程中，企業面臨多重挑戰。重新設計和優化現有流程，整合新興數位技術，以提升能源效率並減少碳排放；確保數據安全和隱私保護，成為當前數位轉型的核心議題。這一過程不僅需要大量的財務和人力資源投入，企業更需要技術支持和執行數位轉型策略，以有效應對這些挑戰，實現資安強化、提升服務和管理效率的永續發展目標。

台塑網科技強調數位化應打破企業屏障，將內外部角色融入數位轉型的價值鏈中。從企業核心資源規劃出發，台塑網科技運用AI、大數據、區塊鏈、RPA、IoT與雲端技術，垂直整合上下游供應鏈管理與顧客關係管理。更與進出口商、海空運輸業者、銀行保險單位等水平合作夥伴實現無縫對接，推動數位轉型解決方案。然而，僅依賴這些系統無法完全支持企業數位營運需求，還需進一步整合其他系統。

例如在工廠營管方面，設備管理一直是項常見的痛點，許多企業在預保管理上缺乏有效規劃，導致計劃執行困難和資源浪費。針對這一困境，台塑網科技提供全面的設備完整度解決方案，包含預知保養和歲修管理兩大功能模組。系統利用趨勢劣化分析、要因分析和異常追蹤等方法，提供特種設備的基礎建檔、檢測分析、異常改善與修復管理，並自動管理維護計劃。此外，系統還能追蹤維護記錄，提供實時設備健康報告，協助企業及早發現潛在問題，降低維護成本，延長設備使用壽命。

其次，企業在應對市場需求波動和複雜供應鏈時，常遭遇供應商尋找及評估困境。傳統的詢價過程繁瑣耗時，影響供應鏈效率和競爭力，精準存貨管理亦成挑戰。為強化供應鏈韌性，台塑網科技供應鏈管理系統(SCM)涵蓋供應商電子市集、競價及電子發票等多項子系統，集成大量供應商資訊，助企業快速篩選合適廠商。並利用大數據分析智慧管理存貨，精確預測市場需求以自動調整存貨水平，有效管理餘滯料與下腳品標售，促進資源再利用，實現長期效益。

再者，有效掌握客戶需求、瞭解市場商情以及高效管理訂單流程亦是企業營運必備需求。對此，台塑網科技利用大數據與AI技術建置價值鏈營運管理平台，對市場與客戶數據進行深入分析。企業可通過自然語言處理技術快速分析需求、自動化處理與實時訂單跟蹤，減少人工操作時間與錯誤率。並藉由RPA技術，自動擷取行情新聞，提供企業競爭策略建議與市場趨勢預測。於此，企業得以即時透過視覺化數據平台快速回應客戶需求，落實「以客戶價值與體驗為中心」的核心理念，增強企業市場競爭力與顧客忠誠度。

在全球數位經濟浪潮下，數位轉型已成必然。不論是在生產製造、供應鏈管理、營運與客戶服務等多項業務環節中，企業都將深度應用AI、物聯網、大數據等數位技術。台塑網科技憑藉著台塑企業豐厚的實務管理經驗及專業顧問團隊，致力為企業提供專業的數位解決方案，助攻企業在不斷變化的市場中保持競爭優勢，實現永續發展。

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