AWS 和 Workday 合作助企業提高生產力及完善決策

AWS宣佈，與Workday擴大合作規模，將共同建構生成式人工智慧功能、為企業提供創新體驗，並同步產品上市，藉此加快用戶雲端轉型，助其提高生產力、培養及留住人才，以及簡化業務流程。

Workday產品及工程副總裁暨人工智慧及機器學習總監Shane Luke表示，這次合作的深化將結合Workday AI和AWS的能力，為企業更迅速及更有效率地提供AI功能。

Workday平台以人工智慧為核心，利用Amazon Bedrock和Amazon SageMaker JumpStart等AWS技術開發生成式AI功能，助企業管理其員工及財務資產。Workday現時使用AWS生成式AI功能，讓企業得以在短短數分鐘內生成職位描述、分析和修訂合約，以獲得更準確的收入報告，並能夠生成個人化員工技能簡介。

Workday與AWS生成式AI創新中心合作，試用生成式AI最新應用，並找出新用例。Workday現正加深對Amazon SageMaker的使用，透過模型護欄和負責任的AI政策，以及評估用於生產的生成式AI用例，提升大型語言模型的效能。

Workday亦擴展與AWS的原生整合，使Workday開發人員和用戶能夠使用AWS技術建立個人化應用程式。Workday客戶現可於Workday Extend中結合Workday數據及AWS技術，包括AWS Lambda、Amazon EventBridge、Amazon Comprehend、Amazon S3、Amazon Textract及Amazon Translate，以更安全、更大規模地構建用於財務和人力資源流程的個人化應用程式。更緊密的整合能夠助客戶改善開發人員體驗，建構可降低營運成本的個人化應用程式，並應對需求激增和資源中斷的突發情況。