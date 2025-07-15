5G用戶將突破29億　行動AI與FWA成推動新一輪網路變現關鍵

根據愛立信最新發表的《愛立信行動趨勢報告》，截至2025年底，全球5G用戶數將超過29億，並預期在2030年底達到63億，占行動用戶總數的多數。同時，固定無線接入（FWA）服務正逐步發展為電信商的重要變現工具，5G能力的持續增強，正在改寫產業的獲利模式與基礎建設策略。該報告指出，行動網路數據流量正以每年約20%的速率增長，預估五年內可望翻倍，未來八成以上的行動流量將透過5G傳輸完成。

愛立信最新發表的《愛立信行動趨勢報告》中分析，促成這波成長的關鍵因素，來自新型態終端裝置的發展，例如AR眼鏡，以及具備擴展性的多模態生成式AI應用。行動AI應用對網路的依賴程度日益提升，尤其在裝置端與雲端協同運算架構下，網路的上行鏈路效能與延遲表現成為應用能否普及的關鍵。特別是生成式AI所驅動的智慧助手、語音互動與影片處理等功能，逐步提升上行流量的佔比，由傳統網路中常見的10%，攀升至AI應用場景中高達26%的水準。

台灣愛立信總經理周大企指出，AI代理人與多模態大型語言模型的普及，正在重塑用戶對互動體驗的期待，這些應用仰賴即時語音與影像的上傳與分析，使得差異化的連接品質與服務保障逐漸成為電信業者的新競爭力。以台灣為例，愛立信預測東北亞地區2030年5G滲透率將達85%，而5G獨立組網（Standalone, SA）與RedCap等輕量化技術的普及，則將進一步強化差異化服務落地的可行性。

固定無線接入方面，報告指出，截至目前已有超過八成電信商提供FWA服務，當中近六成已導入5G FWA，並開始以「速度分級」方式推動商業化，預估2030年全球FWA連線數將增至3.5億。在亞太地區的佔比也將從2024年的40%上升至2030年的51%，顯示該區對FWA應用的高度接受度。愛立信觀察，全球已有51%的FWA電信商推出按速度計價的資費方案，年成長幅度達11%，反映市場對高速、穩定接取的需求持續上升。特別是在有線網路布建困難的地區，FWA透過現有5G網路快速提供寬頻接取服務，對於縮減數位落差、促進地區發展具備高度潛力。

在SA部署方面，愛立信預估2030年將有37億用戶使用5G獨立組網服務。該架構具備支援網路切片、邊緣運算與差異化資源分配等功能，使電信商能為企業與個人提供以效能為核心的網路體驗。目前已有業者針對特定場域，推出專為直播、活動會場、企業辦公等情境設計的差異化連接服務。在台灣，電信商亦已開始測試SA架構於娛樂節目直播的應用，預期將在未來一至兩年內進入商業化階段。

報告進一步指出，5G SA的導入將驅動更多元的服務創新與產業數位轉型，特別是在物聯網、大型場館、雲端遊戲與企業專網等領域，有望催生具規模化與可複製性的商業模式。電信商若能掌握生成式AI與FWA帶來的流量特性與使用需求，結合SA網路彈性與服務品質保障機制，將有機會開拓下一波5G商業應用的成長曲線。