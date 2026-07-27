SailPoint Agentic Acceleration 將雲端現代化轉化為即刻部署的強大動能

藉由全新自動化技術，加速傳統地端身分平台現代化轉型為邁向雲端的企業大幅降低成本、風險並縮短價值實現週期。

SailPoin推出配備人工智慧（AI）技術方案的SailPoint Agentic Acceleration，協助企業以前所未有的速度，從傳統地端身分安全系統升級至SailPoint雲端身分安全平台。Agentic Acceleration方案可自動化執行大部分現代化流程，包括當中最複雜、最耗時的環節，降低部署風險，加速價值實現週期，並把以往需時數月的流程縮短至幾天之內完成。

升級至雲端須動用大量資源，涉及大量工程時間和潛在營運風險，是大型企業面對雲端轉型的一大障礙。

SailPoint Agentic Acceleration由SailPoint Virtual Architect提供核心驅動力，是一項專為此需求打造的AI功能，將傳統系統的設定、工作流程與策略，自動轉化為即刻部署的雲端基礎架構，大幅減少人工操作的負擔。

Agentic Acceleration的核心創新在於導入SailPoint Virtual Architect，這套深度專業的現代化轉型引擎奠基於SailPoint 20年無可比擬的身分安全專業知識，以及部署全球數千個複雜企業身分安全的豐富經驗。Virtual Architect突破傳統的遷移方式，能讓客戶檢視在身分安全雲端平台中實際執行的應用程式、工作流程和配置程序，在開始升級前檢驗升級方案是否合適，建立企業內部邁向轉型的信心。

SailPoint總裁Matt Mills表示，SailPoint Agentic Acceleration的推出，為企業擁抱雲端帶來顛覆性的重大變革。我們不單是提供一個升級方案，更是提供了策略性促進業務發展的工具。透過自動化處理繁重的基礎工作，協助企業消除時間、成本與風險等主要障礙，而這些障礙正是過去延誤企業轉型步伐的根本原因。這也代表客戶幾乎能即時實現雲端投資的價值，同時為市場豎立身分安全的新標準，以更快的速度且更簡易的方式提供資訊情報。

所有從IdentityIQ平台，或採用傳統解決方案，經由SailPoint前線部署工程師升級至Identity Security Cloud的客戶，均無須額外成本即可體驗SailPoint Agentic Acceleration的強大功能。充分展現SailPoint的堅定承諾，致力於為全體客戶打造一個透明、高度自動化且以價值為本的雲端轉型旅程。

在全新的代理式AI時代中，Agentic Acceleration亦成為SailPoint夥伴生態系統的強大轉型推手。透過在前期階段將雲端現代化中最繁重的工作自動化，SailPoint協助合作夥伴得以全速啟動轉型專案，掌握龐大的全新商機，助力客戶解決因代理式AI爆發潮（agentic explosion）所帶來的複雜資安需求。