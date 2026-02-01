VORTEX 雲端升級　導入 GAI 主動預警、人身安全偵測

晶睿通訊旗下VORTEX雲端服務，最新推出生成式AI安防功能Think Alert以及人身安全偵測功能，協助企業與公共場域提升整體安全韌性與營運效率。同時，為擴充雲端平台生態系，陸續導入多元門禁服務廠商，實現影像與門禁的跨系統整合，升級安防管理與風險應變能力。

VORTEX秉持「以平台為核心、以場域為導向、以人為出發點」的設計理念，讓AI安防不僅串聯設備與系統，更能理解實際使用情境，打造以雲端平台驅動的安全中樞。

為滿足主動式預警與即時通報需求，VORTEX導入結合視覺語言模型（VLM）的生成式AI功能Think Alert，使用者可以透過自然語言輸入文字，快速設定規則，一旦觸發關鍵字，就會發出警報，無需進行複雜設定，將加速反應時間與介入時機，升級風險管理。例如可以設定通報規則「有人在這區域吸菸」、「有人在花園遛狗」、「一般轎車進入卸貨區」等，當有人、車符合規則時，就會立刻通報。透過像說話一樣簡單的設定、搜尋與分析，VORTEX精準識別關鍵影像，提供即時風險管理，讓安防從被動反應，進化到以人為核心的智慧預警，幫助管理者事半功倍，升級營運效率。

針對高風險與高管理需求的垂直場域，VORTEX持續深化垂直場域的AI應用，聚焦人身安全，指定款攝影機推出多項AI主動防護功能，包括：

個人防護裝備偵測：即時辨識人員是否配戴安全帽與安全背心，並透過案例庫功能，彙整違規事件，支援職安稽核與合規管理。

跌倒偵測：即時偵測人員跌倒或失去意識狀況，爭取黃金救援時間。

透過全天候自動化安防功能與即時告警，協助企業降低職災風險、縮短事故應變時間，並建立可追溯的安全管理紀錄，應用場域涵蓋工廠、養生村與社宅、零售與大眾運輸等多元情境偵測需求。

VORTEX持續擴大雲端安防生態系，近期陸續攜手雲端門禁系統品牌Brivo、Kisi與PDK等廠商，將影像監控與門禁管理整合於單一平台，讓管理者可即時比對門禁事件與現場影像，提升事件應變、遠端鎖定/解鎖與事後查證效率，解決企業長期面臨的多系統分散與跨平台管理複雜等痛點，朝整合式雲端安防服務（Physical Security as a Service）模式邁進，並將應用拓展至中大型企業、物業管理、連鎖零售與教育機構等多元場域。

晶睿通訊產品企劃處處長范姜士武表示，安防產業加速雲端化，企業重視雲端和邊緣AI功能整合，以及透過生態系實現跨域協作與即時決策的安防營運。晶睿通訊以VORTEX雲端平台為核心，朝『單一平台、混合架構、全域掌握』布局邁進，因應垂直市場客戶需求，研發創新AI安防技術，更強化安防夥伴的合作，將影像管理和門禁等多元服務，擴大雲端安防在各場域的落地價值。

透過單一雲端平台，VORTEX提供彈性部署、AI應用整合與生態系串聯，持續深化生成式AI與合作夥伴布局，協助企業以更高效率、更低門檻，實現可預警、可擴展的智慧安防營運模式，邁向智慧、安全、永續的雲端安防新世代。