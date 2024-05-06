Broadcom 推動 VMware Cloud Foundation 業務簡化、產品創新和生態圈標準化

Broadcom宣布對其VMware軟體產品組合和Broadcom Advantage合作夥伴計劃進行一系列上市（Go-to-Market，簡稱GTM）更新，旨在協助客戶實現更快的創新並增加價值，同時為合作夥伴提供更多機會和更高的獲利能力。

Broadcom宣布VMware Cloud Foundation已從永久授權轉向訂閱授權，這是所有主要企業軟體供應商的標準，也是推動客戶持續創新的理想模式。

為客戶帶來的一項新優勢是VMware Cloud Foundation增加了訂閱授權可攜性，使其能夠靈活地進行地端部署，繼而隨時將其訂閱轉移到受支援的大型公有雲或VMware雲端服務供應商）VMware Cloud Service Provider，簡稱VCSP）環境中。Google Cloud率先支援VMware Cloud Foundation授權可攜性，預計其他大型公有雲和雲端服務夥伴也將陸續加入。

Broadcom亦將其產品組合的整體數量從160多個產品組合縮小，聚焦於VMware Cloud Foundation（簡稱VCF）和VMware vSphere Foundation。VCF是旗艦級企業私有雲解決方案，可讓客戶以更安全、有韌性且具成本效益的方式運行其關鍵業務和現代化應用程式。 VMware vSphere Foundation是一款針對中小型客戶的簡化企業級工作負載解決方案，它將vSphere與智能營運管理整合，以提供最佳效能、可用性和效率以及更高的可見度和洞察力。

最後，Broadcom成立了單一的VMware Cloud Foundation部門，以提供跨所有核心技術的單一整合產品。VCF部門將所有研發、上市和專業服務納入單一組織內，為客戶提供最大價值。

Broadcom亞洲區副總裁暨董事總經理Paul Simos表示，在這些改變中，都以一個明確且一致的目標為基礎：如何兌現我們的承諾，為企業創造更多價值、更好的成果和更快的創新。明確的VCF模型簡化模式成為可在任何地方部署靈活整合私有雲基礎架構的最佳平台，從而實現這目標。

隨著Broadcom在過去的100天內推動業務簡化，持續提供VCF創新，並發布VCF產品和策略附加產品的全新版本。

VMware Cloud Foundation全新版本：新發佈的VMware Cloud Foundation 5.1.1最新版本除了支援全新解決方案授權外，亦提供VMware Private AI Foundation with NVIDIA的初始可用性版本（Initial Availability）支援，該解決方案提供多階段計劃中的第一階段，以進一步提供VCF整合。

基礎架構和應用服務自動化：Broadcom已新增了三項全新自動化功能，包括數據服務、負載平衡和private AI，以支援跨私有雲和混合雲中的新一代雲原生和AI驅動應用程式：

數據服務自動化：VCF為數據服務提供了原生基礎架構自動化和管理體驗，使IT部門能夠為其團隊提供自助服務、企業強化的Postgres、MySQL和Google AlloyDB Omni（技術預覽版），從而促進開發人員的創新、降低IT成本並確保資料韌性。

負載平衡服務自動化：透過內建的VCF功能，雲端管理員可以為應用程式團隊提供自助存取L4-L7負載平衡服務。這些功能現可支援VMware Avi Load Balancer附加組件，將於幾個月後開始提供服務。

Private AI自動化服務：客戶可以使用VCF內建的功能來自動設定Private AI服務，並為ML工作負載供裝支援GPU的機器。

整合網路營運功能：作為VCF的一部分，專門提供的最新整合網路營運功能可協助 IT 使用者提高網路可視性、深入了解網路效能並快速識別和解決網路問題。

統整的勒索軟體和災難復原：透過VMware Live Recovery附加服務，企業可藉由靈活的授權模式在地端和公有雲中保護應用程式和資料免受現代勒索軟體和其他災難的影響，以應對不斷變化的業務需求和威脅。VMware Live Recovery 結合VMware Cloud Disaster Recovery、VMware Ransomeware Recovery和VMware Site Recovery Manager的現有功能，並且新增了新功能，例如強化vSphere 複製（1分鐘 RPO），以及使用勒索軟體復原將地端災難復原無縫擴展到公有雲。 所有這些功能都透過統整的管理體驗交付，並透過 VCF 的單一附加訂閱提供。請參閱此部落格了解更多資訊。

VMware Private AI Foundation with NVIDIA：這款聯合GenAI平台使企業能夠運行RAG工作流程、微調和自訂LLM模型，並在其資料中心運行推論工作負載，從而解決隱私、選擇、成本、效能和合規性等問題。 該解決方案由NVIDIA AI Enterprise組成，其中包括NVIDIA NIM微服務、NVIDIA LLMs，以及對在VCF上運行的其他社群模型（例如Hugging face模型）的存取。