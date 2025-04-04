「AI英文科技通」影音課程上線　助力掌握AI、資安與物聯網趨勢

隨著生成式AI、資安防護及物聯網技術日益成為產業核心議題，城邦文化B2B事業群旗下三大專業科技產業媒體——新電子科技雜誌、新通訊元件雜誌與網管人雜誌，攜手推出全新《AI英文科技通》線上影音課程系列。

課程以AI、資安、物聯網三大領域為主軸，特別設計精要的英文科技新聞報導摘要，搭配AI虛擬主播以標準優美的語音朗讀與字幕同步聽讀，協助學習者同步強化聽力、閱讀力、理解力與產業敏銳度。

全系列共50講的《AI英文科技通》，內容緊扣產業最新趨勢，涵蓋生成式AI、邊緣AI、零信任資安架構、5G/6G通訊演進、智慧製造、AIoT整合等重點議題。每講課程時間短小精煉、知識密度高，特別適合科技從業人員、學生及自學者，在短時間內快速吸收國際最新科技資訊與專業英文表達。課程已全面上架城邦文化旗下「自慢塾」線上學習平台，各講均附英文稿全文講義，並提供免費試閱影片，邀請有志於提升科技素養與英文能力的讀者前往參考體驗。

《AI英文科技通》系列不僅聚焦全球科技產業的發展脈動，更針對學習者痛點設計，以AI主播搭配同步字幕的方式，降低學習門檻，幫助學員在吸收產業知識的同時，也能自然掌握關鍵科技英文詞彙與表達方式，進而提升跨域溝通與國際競爭力。

欲了解更多課程內容與試閱影片，歡迎造訪城邦「自慢塾」線上學習平台，搶先掌握未來科技世界的脈動與機會！

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