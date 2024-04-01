Synology 2024 全球資料管理大調查結果：超過 7 成無法完全抵禦勒索軟體威脅

Synology群暉科技發表《2024年全球資料管理大調查》結果，作為全球領先的資料管理品牌，期待透過調查數據，分析企業與IT人員當前面對的趨勢和挑戰，並提出相應洞見，讓企業以更安全、易用的方式，面對不斷成長的資料量。

Synology台灣事業處總經理李乾瑋分享，在《2024年全球資料管理大調查》看到超過50%台灣企業IT，無論大型或中小企業皆認為IT預算與人力不足。因此，依然將協助IT資源有限的組織，達成最佳資料管理配置奉為使命，更是Synology各項解決方案設計的初衷。

《2024年全球資料管理大調查》詢問了IT人員今年最為關注的目標，確認組織資料安全性和可用性提升至首位，這與近年猖狂的資安攻擊高度相關，可見各企業的確已經認知到資料保護的重要性。不過，Synology分析了當前企業資料保護的落實程度，發現儘管逾90%的公司已開始為關鍵資料實作備份，但僅有2成受調者查回答滿足資料備份3-2-1原則，意味著資料安全性仍有相當大的進步空間。

從資安漏洞出發，也能得到相似結論：認定組織完全有能力對抗勒索病毒威脅的企業不到1/4，若碰上人為疏失，更只有13%受調者做足準備。Synology建議企業應全面檢視當前的營運持續計畫，且不能只採用單一安全措施，應從最前端的身分認證、偵測機制開始建立，並完善備份與還原流程，作為最後一道防線。

進一步了解哪些項目，使得資料保護落實程度不如預期，預算為最困擾IT人員的首要因素，緊接著是資料保護解決方案本身的複雜度，代表當前企業尚未找到既能滿足預算彈性，又易於部署和操作的解方，導致難以確實且完整保護組織內的資料，這也是Synology持續精進的方向，幫助台灣企業抵禦日益升溫的資安危機。

不只分享資料保護相關的調查結果，李乾瑋還總結Synology過去一年，在資料儲存和影像監控的市場觀察。儲存方面發現上雲和下雲是同步進行式，企業逐漸區分出各資料適合存放的位置，更加需要能滿足雲地彈性配置的混合雲解決方案；監控方面則能看到企業青睞完整的生態系，除了監控軟硬體，還要求搭配高度擴充性的儲存裝置和完善的備份機制。

李乾瑋最後表示，呼應市場的需求，今（2024）年Synology將推出許多令人振奮的企業級解決方案，包括提供多種進階功能、便於集中管理且操作更直覺的備份一體機，還有考量到市場上各產業多樣部署情境的需求，可完全建立在雲端的影像監控系統，再搭配持續擴張的業務團隊，相信能把Synology資料管理解決方案，帶往更多產業和客戶當中。