上市櫃公司動起來！解密如何透過 AWS 製作 ESG 合規報告

對於工廠和製造業來說，碳廢排放資訊的收集是實現ESG報告的關鍵一環，然而中小企業數位能力以及資源缺乏的狀況下，缺乏數據整合以及工具應用人才，使許多企業執行ESG卡關！

CKmates針對企業ESG議題提供完善的企業資料治理解決方案，協助企業介接既有資料庫設備，並有效整合歸納大量資料，「讓數據說話」落實ESG，同時我們也是Amazon Web Services（AWS）官方認證合作夥伴，運用AWS IoT解決方案，助企業輕鬆地收集、監控和分析碳廢排放資訊，從而獲得多方面的好處。

首先，AWS IoT提供高度擴展性和靈活性的物聯網平台，使企業可以輕鬆地連接和管理大量的感測器和設備，並實現即時數據的收集和傳輸。有助於企業監控碳排放資訊，並確保獲取高質量的數據來源。此外，AWS IoT提供高度安全的連接和通信機制，確保企業的碳廢排放資訊在搜集過程中，得到雙向的認證與加密保護。

上面的架構圖是透過AWS IoT相關解決方案來收集工廠和製造業的碳廢排放相關資訊。透過在邊緣端安裝AWS IoT Device SDKs的感測器並透過Gateway走MQTT協議將相關的資訊傳送到AWS IoT Core。然後AWS IoT Core透過制定Rules將這些資料拋到AWS IoT Analytics流程進行分析，首先將原始的IoT資料拋轉到IoT Analytics的data channel，這些資料會進到pipeline透過AWS Lambda將資料格式進行正規化，並儲存在Data Store，依據不同需求轉換成不同的dataset。

管理人員可以選擇哪些資料要呈現在最後的儀表板上，並透過雲原生無伺服器BI服務Amazon Quicksight進行資料視覺化報表。

企業該如何將這些標準與現有架構整合並進行合規性的呈現呢？

AWS Data Exchange是AWS的數據交換服務，允許數據提供者（包括數據供應商、數據提供機構等）將其數據產品和資源發布到AWS Marketplace，供用戶訂閱和使用。

AWS Data Exchange的目標是提供一個集中的地方，用戶可以方便地訂閱和使用各種不同的數據，包括市場、金融、地理、人口統計、ESG等數據，用於分析、建模、預測和做出商業決策等。

對於ESG標準，AWS Data Exchange可與多個標準對齊。表示用戶可以在AWS Data Exchange上找到與這些ESG標準相關的數據產品和資源，並使用這些數據進行ESG報告、評估和分析。

使用者一旦訂閱資料，AWS Data Exchange將自動將資料儲存到Amazon S3，並確保資料的可靠性和安全性。

接下來，使用者可以使用 無伺服器資料整合服務AWS Glue來進行資料的ETL（擷取、轉換和載入）過程，一旦資料經過Glue的ETL處理，使用者可以使用互動式查詢服務Amazon Athena來進行資料查詢和分析。使用者可以從Amazon Athena中直接連接和查詢資料，並使用Amazon Quicksight視覺化工具來生成各種圖表和儀表板，以便更好地理解和探索資料，並從中獲取洞察。

使用者透過AWS IoT解決方案成功收集了企業或工廠的碳排放資訊，並且從AWS Data Exchange訂閱了相關的ESG相關資料，現在可以將這兩種資訊整合到Amazon Quicksight中，進行分析和統整，最終生成ESG合規性報告，並作出相應的改進和管理決策。

CKmates致力於協助客戶在AWS架構上向ESG目標前進。無論您的企業或工廠規模如何，我們都樂意為您提供專業的技術和諮詢支援，協助您在AWS環境中實現ESG目標，並共同為建立永續的未來做出貢獻。

我們將受邀參與『網管人』於8/6至高雄舉辦的「數位 Ｘ ESG雙軸轉型科技峰會」，當天將準備精彩的議程以及攤位活動，想了解更多如何運用最新雲端服務實現數位與ESG雙轉型策略，歡迎到現場與我們深入交流。

ESG 專欄：AWS 關鍵服務助攻 ESG！打造一站式產業解決方案

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