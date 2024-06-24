敦陽科技攜手 Palo Alto Networks 共推 MDR 服務　提升資安防護力

隨著網路應用服務的多元化和混合辦公模式的普及，傳統的在閘道端安裝防火牆等資安設備的防禦機制已難以應對不斷變化的攻擊手法。為此，敦陽科技宣布與Palo Alto Networks合作，以Palo Alto Networks的Cortex XDR產品為核心，搭配新建的資安戰情室，推出新一代MDR（Managed Detection and Response，威脅偵測與應變）服務，旨在加強企業端點設備的防護力。

敦陽科技副總經理李欣陽表示，敦陽科技已在資安領域深耕超過20年，累積了豐富的經驗和眾多客戶好評。面對駭客攻擊手法的日益複雜，尤其是針對防護力較弱的端點裝置，企業需要一套有效應對複雜攻擊的資安防護方案。為此，敦陽科技推出MDR服務，能在第一時間協助資安人員回應異常事件，保護企業的數位資產。目前，敦陽科技已建立了一支12人的技術服務團隊，並計劃根據客戶需求持續增加人力。

Palo Alto Networks業務經理林靖堯指出，雖然許多組織和企業都已部署多種資安設備或偵察方案，但最終需要解決的問題通常是主機或伺服器遭到攻擊。因此，強化端點安全防護自然成為阻斷惡意軟體、勒索軟體及魚叉式網路釣魚的最有效方式。Palo Alto Networks的Cortex XDR在端點防禦領域表現優異，得到全球市場的高度肯定，這也展示了其卓越的偵測與回應能力。此次與敦陽科技的合作，旨在通過MDR服務幫助更多企業抵禦各種惡意威脅。

隨著全球資安事件頻傳，企業在資安領域的投資也在擴大，甚至開始在端點設備中部署EDR（Endpoint Detection and Response，端點偵測及應變機制）來抵禦複雜的組合式攻擊手法。然而，多數企業在引進EDR方案後，未能如預期發揮防護效益。敦陽科技認為這主要有兩大原因：一是資安人力有限，無法充分分析大量情資；二是資安人員缺乏威脅情資判讀能力，無法及時回應威脅。因此，市場上雖然有不少業者推出MDR服務，但其服務內容差異很大。

李欣陽強調，敦陽科技的MDR服務具有幾大特色；首先，技術團隊會整合和過濾各種情資，提供企業預先整理好的資安報表，減輕資安人員的負擔；其次，將威脅情資與資安風險串聯起來，協助用戶找到降低營運風險和提升資安防護力的方案。如此，企業能以最簡單有效的方式在最短時間內提升端點設備的防護力。此外，敦陽科技全新啟用的資安戰情室採用專屬獨立網路與資訊系統，可妥善保護客戶的重要資安情資，展示了對客戶的承諾。

Palo Alto Networks的Cortex XDR具備領先市場的威脅行為分析與檢測能力，結合大量威脅情資後，能快速辨識各種惡意攻擊手法並阻斷惡意程式入侵。敦陽科技擁有強大的資安服務能力，並非常熟悉客戶的需求與痛點。此次雙方攜手合作推動的MDR服務，將是企業抵禦各種惡意威脅、保護數位資產的最佳選擇。