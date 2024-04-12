重新定義生產關鍵　引領產業全面升級

洛克威爾自動化舉辦「2024 洛克威爾自動化大學」研討會，聚焦產業數位發展、永續轉型、資安維運三大領域，共聚業界夥伴與企業決策者，探討提升在地產業於全球競爭力的關鍵策略。由洛克威爾自動化亞太區總裁Scott Wooldridge領銜分析全球產業現況，並由在地專家於分組議程中介紹新興工具的加值運用，協助各領域製造業者實現數位賦能。

根據世界經濟論壇的統計，全球有高達七成的製造業者陷入先導煉獄（pilot purgatory），即企業進行小規模概念驗證（POC）時，多次反覆測試後仍無法擴增技術至其他產線中。洛克威爾自動化亞太區總裁 Scott Wooldridge 表示，全球製造業在轉型過程中共同面臨複雜性、連結性、敏捷性與可擴充性的挑戰，同時，工業領域也隨著新興趨勢如AI、VR/AR沉浸式科技、機器人與雲端成為主流技術而快速發展。企業不應止於導入單點解決方案，期待藉由今天的活動，串聯前瞻技術和業界的實務案例，並攜手備受信賴的顧問團隊，協助企業與產業夥伴在快速變遷的市場發展中，有效避免先導煉獄。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，邁向少量多樣、高附加價值的高端生產將是台灣製造業未來發展方向之一，但設備老舊、人力老化仍為待解難題，因此數位工具及先進技術成重點導入項目，期望透過洛克威爾自動化大學，實現與企業近距離溝通，最終達成數位賦能與產業升級。

2024 洛克威爾自動化大學為專為台灣製造業設計的研討會，致力以完整解決方案協助企業接軌市場趨勢，分組議程中由洛克威爾自動化專家分享如何以廠端硬體及數位工具推動產業全方位升級：

廠區營運中，穩定可靠的電能管理是實現最佳化製造流程關鍵，洛克威爾自動化CUBIC配電系統採模組化架構設計，協助企業得以依需求快速彈性調整，且符合IEC 61439 Form1-4b標準，提升一線人員的作業安全；同時，DySC電壓驟降保護器可預防電壓不穩導致的產線停擺與機台受損，克服非預期性停機並打造完善的防護網。此外，隨著消費市場的需求變化，許多產線轉變為少量多樣化模式，藉由洛克威爾自動化獨立台車技術（ICT），快速回應空間生產的需求，實現高速且彈性的原物料遞送，將生產流程推向高度自動化。

數位轉型除了導入數位工具，也須深度整合至生產流程中，藉由洛克威爾自動化的FactoryTalk Optix建立多功能的人機介面，開放式架構協助企業快速導入並對接既有系統，同時賦予多元部署能力，協助快速提升廠區數位化程度；若產線需擴增或新建，則可透過Emulate3D數位分身技術模擬實際產線規劃與生產狀態、安排人員在虛擬廠房中訓練，降低初期導入的成本。此外，當廠區建構數位基礎後，即面對資安維護的必修課題，洛克威爾自動化透過FactoryTalk AssetCentre進行OT資產盤點與備份，進而建立全區網路拓樸與即時偵測，制定回應與復原規劃，達成全方位防護。

洛克威爾自動化持續提供企業完整供應鏈資源，極大化自動化投資創造的價值，包含：