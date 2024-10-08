F5 獲 IDC MarketScape 評選為 Web 應用和 API 保護的領導者

F5很榮耀地宣布，F5在IDC MarketScape：2024年全球Web應用和API保護（WAAP）企業平台供應商評估報告中，被評為領導者（文件編號US51795524，2024年9月）。

IDC MarketScape指出，F5長期以來透過策略性收購專門的單點解決方案，以提供高效能和進階安全功能並保護應用和API的能力。透過將這些單點解決方案整合到單一、靈活的平台中，F5 可以協助企業實現數位轉型之旅。

根據IDC報告，IDC MarketScape供應商分析模型旨在概述ICT供應商在特定市場中的競爭適應性的概況。透過基於定性和定量標準的嚴格評分方法，可以顯示供應商的競爭地位和市場位置。

F5亞太區資深副總裁Adam Judd表示，在不斷變化的威脅環境下，各種規模的企業都需要一個統一、易於部署且支持AI的WAAP解決方案。對IDC MarketScape的調查結果表示榮耀，因為F5的客戶讚賞統一整合的WAAP 解決方案，該解決方案可以跨複雜混合的多雲環境進行部署，並且以硬體、軟體、SaaS和託管服務等多種形式提供支援。

IDC MarketScape針對供應商三到五年策略以及當前產品的功能進行評估，並指出，F5戰略路線圖滿足了人工智慧安全需求。生成式AI（GenAI）是一個新的威脅向量，但也為客戶提供了優化的機會，例如大型語言模型的滲透測試。

隨著人工智慧加速應用和連接應用的API快速成長，F5於2024年將API程式碼測試和遙測分析導入F5 Distributed Cloud Services。IDC MarketScape指出，F5 Distributed Cloud Services具有高度靈活性，無論是通過API還是使用者介面，都可以輕鬆進行管理。這些選項讓團隊能夠與非安全團隊的工作流程緊密整合，進而推動左移（Shift Left）策略的落實。