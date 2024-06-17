思科實現安全雲端願景　重塑企業防禦架構

思科推出思科安全雲端全新功能，在人工智慧時代擴展安全架構。企業能藉助思科由人工智慧驅動的整合跨域安全平台，擴展防禦。

思科執行副總裁暨安全及協作業務總經理Jeetu Patel表示，思科安全（Cisco Security）於過去一年實現的創新較過往十年的總和還多，而今（2024）年的創新成果將會是去年的數倍。思科今日推出的最新技術為實現思科安全雲端願景邁出重要一步，能為客戶提供真正的安全平台，以應對日益複雜和高度分散的網路世界。思科持續與其他產業巨頭合作、進行策略性收購，以及秉持對開放生態系統的承諾，正重新構想如何為客戶提供最佳安全解決方案。

2024年4月，思科發布全新安全架構思科Hypershield，為當今人工智慧規模的數據中心提供保護。Hypershield架構可將新執行點無縫融入其結構中，藉助eBPF（Extended Berkeley Packet Filter）開源技術將安全執行融入公有雲中的虛擬機器或Kubernetes叢集中。Hypershield架構更可將安全執行嵌入伺服器和交換器等網路裝置的高端晶片中。思科今日在實現願景邁出重要一步，宣布思科Hypershield支援AMD Pensando資料處理器，目標於2024年10月在思科的整合運算系統伺服器及其他頂尖伺服器供應商中推出。

思科正式推出思科防火牆1200系列（Cisco Firewall 1200 Series），效能達市面上同類產品的三倍。1200系列為配置SD-WAN的高效能小型防火牆安全裝置的全新產品系列，分支機構可摒棄交換器、路由器及防火牆等多個裝置。

另外，思科發布最新防火牆威脅防禦（Firewall Threat Defense，FTD）軟體7.6版本，適用於思科的實體及虛擬防火牆。FTD 7.6不僅透過人工智慧防止零日攻擊，將應用程式控制擴展至70多個生成式人工智慧應用，確保敏感資料的安全，更使用預建的SD-WAN和防火牆模版簡化分支網路的部署，支援零接觸式配置。

思科持續取得重大進展，推出思科安全雲端控制（Cisco Security Cloud Control），從思科安全 防火牆在內的網路安全結構開始，集中管理思科安全雲端。安全雲端控制不僅是人工智慧助手，更提供一種人工智慧原生方法，在混合環境中積極產生可操作的洞察，自動解決問題。企業可透過更精簡的策略及配置優化，充分從思科安全投資中獲益。

如今的網路安全公司亦需要成為人工智慧公司，因此數據至關重要。思科作為網路的創造者，對企業的IT環境擁有無可比擬的可見性。思科將秉承此理念，以思科延伸偵測及回應（Cisco Extended Detection and Response，XDR）與Splunk企業網路安全近日公布的整合為基礎，實現對資訊安全監控中心的承諾。透過思科無與倫比的遙測技術，支援檢測橫向移動。

Splunk與思科安全雲端：安全營運團隊可充分利用思科安全雲端遙測及警示，成為Splunk中整合威脅偵測、調查和回應工作流程的一部分。Splunk全新思科安全雲端外掛程式（Cisco Security Cloud Technology Add-on）可簡單、可靠地將廣泛的思科安全雲端遙測及分析結果導入Splunk。思科Duo及惡意軟體安全分析現可供使用，未來數月將增加其他來源。

思科XDR與思科Meraki MX：透過即將推出的全新本地整合，Meraki MX裝置的網路遙測數據可直接傳輸至思科XDR，企業能夠輕鬆快速地查看和阻止網路攻擊。只需進行簡單步驟，思科XDR便可開始分析高度分散企業的網路遙測數據，並結合其他遙測數據，確定主動威脅的排序。

當今世界的網路威脅環境瞬息萬變，企業更加需要開放的整合生態系統。思科安全雲端的建立能夠避免過度依賴單一供應商，為客戶提供更佳的安全成果，同時優化與其他產業巨頭的合作，共同抵禦惡意攻擊者。

思科宣布與Google展開最新合作，透過強大的技術生態系統進一步實現使命及差異化。思科與Google攜手將以瀏覽器為基礎的威脅及數據保護功能從Chrome Enterprise擴展至思科安全存取（Cisco Secure Access）所保護的網路應用程式。隨著越來越多的現代工作在網上進行，安全的企業瀏覽器將作為更廣泛的零信任計劃的一部分，增強並簡化端點安全。

最新合作將建立在Chrome Enterprise及思科Duo的成功整合基礎上，以實現端到端的零信任存取，包括裝置信任、嚴格驗證機制及對托管及非托管裝置上應用程式的安全存取。思科與Google共同致力提供創新的安全解決方案，以應對當今瞬息萬變的網路安全環境。