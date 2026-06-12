以資料韌性迎戰量子威脅

當前企業的資安策略正從「防禦優先」轉向「韌性優先」。企業不再只著重於阻擋攻擊，而是著手打造能夠偵測威脅、快速復原，及具備營運韌性的架構。然而，在此波轉型浪潮的最前線，仍潛藏著多數企業尚未正式面臨的挑戰：量子運算時代的資安威脅。

Google近期宣布，旗下產品目標在2029年導入抗量子加密技術，大幅超前美國國家標準暨技術研究院（NIST）指南所設定的2035年時程，顯示出量子運算硬體與技術的發展進程，已遠超出市場預期。

相較於勒索軟體、內部威脅與國家級駭客，量子運算帶來的資安風險截然不同。對此，企業正加速轉向「韌性優先」的防禦模型，透過分散式備份、自動化異常偵測、不可變儲存機制等主動式架構，確保資料的完整性與可用性，並將營運持續性、資料復原，與靈活應變能力視為資料安全的首要目標。

美國數學家Peter Shor於1994年發表能破解RSA與ECC加密的量子演算法，現已成為支撐網路安全的關鍵標準；NIST亦持續推動新一代抗量子密碼演算法的標準化進程。然而，網路犯罪分子不會乖乖等待標準化完成，他們已展開「先竊取、後解密」的長線攻擊，鎖定並竊取企業累積的大量敏感資料。

NetApp近期與資訊工業策進會簽署後量子密碼學合作備忘錄，攜手多方技術合作夥伴，共同推動台灣後量子密碼學的實際應用，為金融、醫療與公部門等需長期保存敏感資料的組織，強化其面對量子攻擊的防護能力。

對抗量子攻擊，並不需要全面重新構建既有的基礎架構。企業可以採取漸進的轉型策略，逐步打造穩健的量子韌性防護體系：

・盤點並評估環境中的加密機制與相關依賴性，特別是備份與資料歸檔架構，因為長期保存的資料，承受最高的量子風險。

・採用支援快照復原的不可變儲存機制，確保無論遭受何種攻擊，都能還原至乾淨的儲存點。

・啟用儲存與存取連動的異常偵測機制，在資料所在之處，及早識別威脅。

・先於非生產環境中，評估將採用的量子安全演算法，驗證其效能與相容性。

・規劃具備密碼敏捷性的遷移策略，在轉型過渡期，使用同時支援傳統與後量子演算法的加密系統。

＜本文作者：許才吉現為NetApp大中華區及東南亞地區副總裁暨總經理＞