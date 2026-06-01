數位員工融入開發週期　內建治理加速軟體交付

隨著全球企業軟體市場持續擴張，雲端化與AI技術也正改變企業開發應用程式的方式。近期生成式AI（GenAI）工具迅速進入開發現場，協助工程師加快撰寫程式碼、產生測試案例與整理文件。然而，企業軟體開發真正困難的地方，通常不只出現在程式撰寫階段。當應用系統必須進入正式營運環境，需求規劃、架構設計、資安檢查、合規驗證、部署作業與後續維運，都會影響專案能否穩定交付。

台灣IBM數據與AI技術總監李維倫表示，IBM Bob的設計目的，重點放在企業端軟體交付的安全、合規與可控性，讓AI能夠進入完整軟體開發生命週期（SDLC），協助企業處理開發效率、技術債、監管要求與人才斷層等長期問題。

李維倫指出，多數企業已經感受到AI寫程式帶來的效率提升，但企業軟體開發的瓶頸往往出現在更複雜的位置。舉凡需求規劃、架構設計、測試驗證、部署、上線後維運與政策稽核，皆牽涉不同角色與流程責任。若AI只能扮演開發者的輔助工具，企業仍須仰賴大量人工串接流程，並在後段補做合規檢查與安全修正。IBM Bob的定位則是AI驅動的軟體交付與治理平台，將代理型能力、多代理人協作與內建治理機制納入SDLC，使AI參與計畫、設計、研發、測試、部署與維運等環節。

治理能力前移軟體生命週期

IBM Bob的核心能力為軟體工程、治理與自動化三個面向，產品定位是交付與治理平台，覆蓋範圍涵蓋全SDLC生命週期，產出內容包含系統、流程與合規文件，治理能力則內建風險控管與審核機制。

李維倫說明，技術架構上，IBM Bob採用層級式設計。頂層是角色導向編排，可依架構師、開發者、測試人員、文件撰寫者與維運人員等不同職責配置任務。中層則是代理型工作流程（Agentic Workflow），IBM Bob會先拆解使用者提出的開發需求，再依照工作性質安排不同AI代理處理測試、文件整理、程式現代化與流程銜接，最後將各項結果整合回同一個軟體交付流程。底層是多種大型語言模型策略，依照任務複雜度、成本與準確性需求自動派送模型。橫向能力則是嵌入式治理，包含提示詞正規化、AI紅隊測試與機敏資料過濾等防護設計。

這樣的架構設計，也對應到企業常見的AI治理痛點。李維倫表示，高度監管產業在採用AI開發工具時，首要考量往往是合規、可靠與可控。IBM Bob會將弱點、安全與合規要求納入流程，例如聯邦風險與授權管理計畫（FedRAMP）、支付卡產業資安標準（PCI DSS）等要求，讓政策檢查在流程中提前發生，降低部署後才發現問題所造成的修正成本。

多模型編排支援舊系統現代化

除了新應用開發，李維倫特別強調遺留系統（Legacy System）現代化的重要性。許多企業仍大量使用Java 7、Java 8、COBOL或RPG等技術資產，並非單純因為版本升級困難，而是系統長期承載核心流程，文件不足、依賴關係複雜、資深人員逐漸退休，使任何修改都可能牽動營運風險。對金融與政府機構而言，這類系統通常承載交易、帳務或關鍵服務，不能以一般新創專案的方式快速試錯。

他以Java現代化作為案例。開發團隊先讓IBM Bob產生一個以Java 11撰寫的虛擬信用卡交易平台，包含前端介面、後端API、測試卡號、授權、請款與退款等交易邏輯。接著切換至計畫模式，要求Bob評估將Java 11更新至Java 17所需的調整項目。Bob先掃描程式碼基礎，整理哪些API、程式與邏輯需要更新，再產出規劃書。完成規劃後，再切換至進階模式執行更新，最後產生新的Java 17版本應用，並維持既有交易介面與操作流程。

這個案例凸顯企業導入AI開發工具時需要的關鍵能力。對舊系統而言，現代化工作不能只依靠AI直接修改程式碼，必須先辨識哪些部分應該保留、哪些部分需要調整，以及修改後如何確認行為一致。若缺乏計畫、測試與文件產出，開發速度越快，反而可能提高整合失敗與回歸錯誤風險。因此，IBM Bob的角色涵蓋需求理解、待辦事項拆解、程式修改、測試驗證與文件整理，讓現代化工程更接近可管理的企業流程。

台灣IBM數據與AI技術總監李維倫表示，IBM Bob聚焦企業軟體交付治理，將AI代理能力、安全檢查與合規要求納入SDLC，協助企業加速開發並降低維運風險。

台灣IBM客戶創新工程架構總監陳威皓指出，他的團隊主要服務台灣金融與製造業客戶，實際專案壓力不只來自技術難題，也來自大量文件、架構說明、風險評估與客戶溝通工作。導入IBM Bob前，文書與重複性工作約佔每週近一半時間；使用Bob後，相關時間下降至每週不到8小時，使架構師能把更多時間放在客戶痛點、商務流程與技術方案判斷。

他提到，在一個大型金融機構案例中，團隊面對使用約40年的COBOL核心系統。陳威皓表示，許多大型主機系統的知識仍掌握在資深人員身上，文件缺口大，甚至需要靠口述理解程式邏輯。IBM Bob搭配Premium Package for Z，可協助梳理大型主機系統、產生中文文件與架構說明，降低後續人員接手與系統維護的風險。這類能力對金融業尤其重要，因為每天數百萬筆交易不能中斷，也不能在不清楚系統依賴關係的情況下貿然修改。

對企業管理層而言，IBM Bob所反映的趨勢，是AI正在改變軟體開發的職能結構。開發者的價值將更集中於架構判斷、流程設計、風險審核與AI協作；資安與IT管理者則必須把政策、稽核、資料保護與成本治理納入AI開發流程。李維倫表示，企業未來需要的技能組合，將不再只看單一程式語言深度，也會更重視提示詞工程、AI安全、合規意識與大型專案流程編排能力。這也意味著，AI開發工具的採購評估，不能只看程式碼生成效果，更要檢視它是否能承接企業級治理、知識傳承與長期維運責任。