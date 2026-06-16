友訊科技 AI 智慧聯網與 AI 機器人雙軌布局

D-Link友訊科技宣布跨足AI機器人市場，將結合AI、智慧聯網與雲端服務核心能力，積極布局新世代安全保護與智慧陪伴應用，開啟企業成長新篇章。

在AI智慧聯網布局方面，D-Link友訊科技將與策略夥伴展開合作，共同投入100G及400G AI高速交換器開發，以因應區域型企業所需AI運算與資料中心對高速傳輸及高頻寬網路架構日益成長的需求。未來相關產品將結合企業級核心交換器、匯聚交換器、邊緣交換器、企業級無線基地台及Nuclias Unity全新雲端管理平台，打造完整的企業網路整合方案，協助中大型企業加速AI時代下的網路升級與數位轉型。

此外，面對中國網通產品在價格與硬體上的激烈競爭，D-Link友訊科技致力於提供強韌、安全且安心的基礎網路設備，以高品質的差異化優勢與更勝一籌的資訊安全防護，穩健佈局全球市場。例如在東南亞區域，近期成功取得泰國國家級「Green Power Project」智慧電杆專案，採用客製化DWR-M905 4G LTE路由器作為通訊核心，整體規模已達10萬支智慧電杆部署；在日本市場，則與NTT東日本集團下的NTT Broadband Platform株式會社（NTTBP）合作推動OpenRoaming日本各地城市公共Wi-Fi服務，以D-Link DBA-X1230P Wi-Fi 6無線基地台協助地方政府及公共機構建置新一代無線網路基礎設施等等。

順應生成式AI、邊緣運算及智慧感測技術快速發展，AI機器人正逐步走向實體生活與產業應用場景。D-Link友訊科技看好安全保護與智慧陪伴應用市場的長期發展潛力，並將AI機器人列為未來重點發展的新事業方向之一。

不同於傳統機器人業者以硬體銷售為主的商業模式，D-Link友訊科技將聚焦AI平台服務、雲端管理及智慧聯網整合能力，透過軟硬體生態系合作夥伴共同打造AI機器人解決方案，發展具持續性價值的服務型商業模式。

同時，D-Link友訊科技亦將資通訊安全視為AI機器人發展的重要核心能力。未來將由專屬資安團隊提供技術支援，從底層架構即導入完善的資安防護機制，確保設備、通訊、使用者個資及雲端SaaS平台安全，打造兼具智慧化與高安全性的AI機器人服務體驗。

在安全保護應用方面，D-Link友訊科技將透過AI辨識、智慧巡檢與即時通報技術，提供企業、商辦、校園、社區及智慧建築等場域所需的智慧安全解決方案，協助提升場域管理效率與安全防護能力。

在智慧陪伴應用方面，D-Link友訊科技將推出以陪伴服務為核心的AI機器人解決方案，結合情感互動、健康提醒、異常示警與遠端關懷等功能，協助提升長者與家庭成員的生活品質與照護效率，並逐步拓展相關延伸服務，打造完整的AI陪伴生態系。

展望未來，D-Link友訊科技將持續深化AI智慧聯網布局，結合策略夥伴、產業資源與全球市場優勢，積極拓展安全保護、智慧陪伴、智慧家庭及AI服務等新興市場，打造兼具技術創新與商業價值的成長引擎。