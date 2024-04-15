MIC 春季研討會《智賦》　聚焦 AI 主軸

資策會產業情報研究所（MIC）將於4/16-4/18舉辦第37屆MIC FORUM Spring《智賦》研討會，綜觀資通訊、半導體、資訊服務產業趨勢，發布2024年市場與重點IT產品出貨預測，並探討產業關鍵議題。本屆研討會聚焦AI，探討AI發展與衍生的治理議題、AI應用商機、AI系統發展，及AI終端產品等四大面向趨勢。

資策會ＭIC首（16）日將綜觀資通訊、半導體與資訊服務產業趨勢，發布全球資訊硬體、半導體、智慧型手機市場預測，以及2024年臺灣資通訊系統產品出貨、臺灣半導體產業產值預估，並分析AI PC、AI手機、電動車、5G開放網路、資料中心、淨零排放與供應鏈轉移等，資通訊領域七大議題。針對半導體，將分析市場供需變化與產業地位動態，同時展望2030年我國IC製造業者全球產能分布，關注矽光子、第三類半導體與地緣政治影響。最後將綜觀全球資訊服務產業發展，分析我國主要產業資訊科技投資趨勢。

次（17）日將聚焦AI發展、AI治理與AI應用領域商機。資策會MIC研究團隊將解析生成式AI市場與生態系發展方向，分析生成式AI產品應用形態與未來對產業影響，盤點AI引發的資安攻擊手法、重點案例，以及國際AI治理、資安新創投入方向等防護面趨勢。針對AI應用商機，將聚焦智慧城市、電信營運商以及AI虛擬人，智慧城市透過整合AI技術，除了升級城市治理更創造新商機，而國際電信商開始應用AI轉型，甚至結盟以開發專用LLM。除此，隨著AI虛擬人持續滲透多元領域，將有三大發展趨勢值得關注。

第三（18）日將聚焦AI系統發展與AI終端產品，資策會MIC關注AI晶片應用，以及為台廠創造的商機，解析AI晶片封裝技術的關鍵之處。針對因為AI發展而持續演進的資料中心，盤點AI對不同構面的建置影響與商機，更針對生成式AI採用邊緣運算，盤點應用案例與潛力情境，提供Edge AIGC服務提供商、潛在採用者建議。針對AI終端，將聚焦AI PC、AI手機與智慧車AI應用，分析AI PC軟硬體發展與對PC生態系的變革，並針對AI手機提出三大趨勢預測，最終綜觀全球汽車暨電動車市況，關注AI大模型結合輔助駕駛、自動駕駛與座艙應用趨勢，分析智慧車應用AI商機。