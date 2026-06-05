「致態」鎖定高效能創作者　力推旗艦級固態硬碟

全球SSD市場正迎來多元選擇新局面！長江存儲（YMTC）旗下「致態」（ZHITAI）宣布啟動亞太佈局。首度在COMPUTEX 2026期間，發表三款新一代固態硬碟（SSD），包括「TiPro9000」、「TiPlus9100」與「TiPlus7100s」。所有產品皆採用長江存儲自主研發的專利核心技術架構「晶棧Xtacking」以及原廠NAND Flash顆粒，期盼讓台灣消費者，在享受極速效能的同時，擁有最穩定、可靠的體驗。

台灣市場有成熟的PC DIY、電競與內容創作生態，消費者對性能、體驗都有一定程度的專業，是檢視產品力的指標市場。「致態」（ZHITAI）近年積極開發一系列高品質SSD產品，並首度在今年COMPUTEX期間，啟動台灣市場品牌宣傳計畫，主打三款新一代固態硬碟（SSD） ，包括旗艦級的「TiPro9000」、高端的「TiPlus9100」與「TiPlus7100s」。此外，致態與華碩攜手合作的吹雪聯名版產品也即將推出，為用戶提供更多樣的產品選擇。

TiPro9000是致態首款旗艦級PCIe 5.0 SSD，採用獨立DRAM設計搭配智慧SLC快取機制，可大幅提升SSD讀寫與資料傳輸效能，最高讀取速度飆上14,900MB/s，無論是載入大型3A開放世界遊戲地圖，還是8K影片剪輯，都能火力全開。另外，TiPro9000還配備可拆卸式散熱片，加上單面顆粒配置，兼顧高效散熱與安裝彈性，絕對是電競玩家、影音創作者的不二選擇。

對於想體驗Gen5高速效能的玩家來說，TiPlus系列首款PCIe 5.0 SSD產品TiPlus9100是最有吸引力的選擇。讀取效能高達12,000MB/s，加上採用單面PCB設計，強大的溫度控制功能，能有效降低過去PCIe 5.0 SSD在輕薄裝置上容易過熱的缺點，確保穩定運作不降頻，即使在高負載場景下長時間使用，也能做到性能穩定釋放不降頻。讓使用者盡情投入在大型3A遊戲、直播、4K影片剪輯中，想升級輕薄筆電、小型主機的需求也可以被完美滿足。

同步登場的TiPlus7100s，則是致態持續深耕PCIe 4.0市場的主力SSD產品。最高連續讀取速度可達7,400MB/s，並同樣採用單面顆粒設計，具備低功耗、低發熱與長壽命特性。除了適合舊電腦升級外，也非常適合用於擴充PS5等遊戲主機，適合初次升級SSD的使用者、日常玩家、學生族群，以及日常內容創作與高效能辦公等使用情境。

2026 COMPUTEX期間，致態新品在南港展覽館二館四樓華芸、一館四樓和台北世貿一館二樓Aitimes展區亮相。凡前往攤位，有機會獲得品牌好禮。

從旗艦級TiPro9000、高端高效能TiPlus9100，到滿足大眾硬體產品升級需求的 TiPlus7100s，致態透過多樣的產品組合，滿足不同使用者在遊戲、專業創作與日常儲存需求。

長江存儲零售業務負責人范增緒（Frank）表示，亞太市場正在成為高性能存儲需求持續升級的重要區域之一。隨著AI應用、內容創作、遊戲娛樂與高性能PC場景快速發展，消費者對SSD的需求已不再局限於容量，而是更加關注速度、穩定性、可靠性與長期使用體驗。

范增绪強調，致態將從用戶需求出發，把技術創新轉化為更高效、更穩定、更可靠的產品體驗。致態以COMPUTEX為起點，接下來將陸續佈局韓國、新加坡等亞太市場，期待能把高性能產品組合帶給更多消費者。他承諾，未來，致態將持續完善通路與在地化服務，讓更多用戶享受到高品質儲存產品帶來的美好體驗。