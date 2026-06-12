Dell 以 AI 重新定義網路攝影機體驗　整合智慧協作與安全登入功能

隨著混合辦公模式日益普及，網路攝影機已成為專業人士日常溝通與協作的重要工具。為回應企業與使用者對視訊品質、協作效率及資訊安全的需求，戴爾科技全新Dell Pro 7 Webcam 4K（WB726）與Dell Pro 5 Webcam 2K（WB526），結合AI影像增強技術、智慧協作功能及內建安全機制，協助使用者在各種工作場景中維持清晰穩定的視訊體驗。

解析度已不再是衡量影像品質的唯一標準。戴爾科技最新網路攝影機除了擷取影像外，亦可即時分析並智慧優化整體畫面。透過AI影像增強技術，攝影機可分析使用者臉部、環境與動態變化，並依據情境進行影像調整，協助使用者：

即使在複雜或混合光源環境下，依然呈現清晰自然的影像效果。

維持準確膚色與真實色彩表現。

在移動過程中持續保持最佳取景與清晰對焦。

提供穩定清晰且自然的視訊畫面，讓使用者在每一場會議中都能展現最佳狀態。

Dell Pro 7 Webcam 4K。

戴爾科技迄今最智慧的4K網路攝影機，專為追求頂級影像體驗與智慧化功能的專業人士打造。

搭載Sony STARVIS感光元件及AI驅動影像訊號處理器（ISP），支援4K UHD、60fps高畫質表現，提供清晰流暢的視訊畫面。

採用AI與視覺辨識技術驅動的麥克風功能，可聚焦於畫面範圍內的使用者聲音，在嘈雜環境中維持清晰收音效果。

支援Windows Hello人體感測功能，可於使用者接近時自動登入、離開時自動鎖定電腦，兼顧資訊安全與使用便利性。

Dell Pro 5 Webcam 2K。

戴爾科技全新支援Windows Hello的2K網路攝影機，以更易入手的價格帶提供智慧影像功能與安全身分驗證體驗。

搭載Sony感光元件與2K QHD解析度，呈現清晰細緻的影像品質。

內建Windows Hello，提供快速且安全的人臉辨識登入功能。

配備相容Kensington防盜鎖的金屬鎖孔設計，有助於降低共享空間或開放式辦公環境中的設備失竊風險。

透過全新的智慧協作工具，讓視訊會議體驗再升級。兩款機型皆支援Document View與Gesture Control功能，可協助使用者更清晰地分享實體文件內容，並針對特定物件進行放大展示，提升簡報品質與效率。

連同Dell Pro 3 Webcam 2K（WB3023）在內，戴爾科技網路攝影機產品組合提供多元選擇，可滿足不同職務角色、預算與工作型態需求：

Dell Pro 7 Webcam 4K（WB726）：搭載進階AI智慧功能的高階4K 60fps影像體驗。

Dell Pro 5 Webcam 2K（WB526）：具備2K QHD畫質、Windows Hello安全登入與智慧協作工具。

Dell Pro 3 Webcam 2K（WB3023）：適用於日常專業溝通需求的2K視訊會議解決方案。

無論是個人專業視訊會議需求，或企業視訊協作環境部署，戴爾科技都能提供符合現代工作模式需求的網路攝影機解決方案。