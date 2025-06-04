拓壹科技代理 Hitachi Vantar 共建 AI-ready 數據基礎架構

拓壹科技（TerraONE Tec）宣布取得Hitachi Vantara授權代理商資格，成為Hitachi Vantara在台灣地區的策略合作夥伴。此一合作將強化拓壹科技在企業儲存、資料治理與雲端基礎架構及AI資料運算領域的產品陣容，協助台灣企業邁向AI-ready數據驅動的未來。

Hitachi Vantara為日立公司全資子公司，專注於資料儲存、基礎架構與混合雲管理。其產品以穩定、安全與高擴充性著稱，廣泛應用於金融、製造、醫療、政府與大型企業等關鍵產業。

拓壹科技總經理陳鍵忠表示，很榮幸能與Hitachi Vantara建立合作關係，這將進一步擴大在資料管理、效能運算及儲存市場的服務能力。透過整合高效能的儲存解決方案，有信心為共同客戶打造更高效、可靠的AI-ready數據基礎架構。

Hitachi Vantara台灣區總經理江偉儀表示，非常期待與拓壹科技攜手合作，透過他們在台灣市場的深厚通路與技術服務能力，將Hitachi Vantara的解決方案深入推廣至各行各業。

本次合作內容涵蓋Hitachi Vantara的中、高階儲存系統，以Virtual Storage Platform One（VSP One）為代表，並輔以Hitachi iQ，後者是AI就緒型基礎設施解決方案組合，為AI支援與高效能工作負載提供全面的端到端支援。這些解決方案搭配Hitachi Vantara的統一資料管理平台、雲端資料保護與備份服務，並結合拓壹科技專業的系統整合、技術支援與售後服務。雙方將共同推廣智慧資料管理架構，助力企業在面對資訊爆炸、資安挑戰與數位轉型的壓力下，展現IT硬實力。