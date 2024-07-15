遠傳攜手亞東醫院　視訊諮詢、在宅照護上線

《通訊診察治療辦法》新制7月實施，放寬遠距醫療適用範圍。遠傳電信憑藉4年前推出全國第一個5G遠距診療服務並陸續拓展至15縣市的實績，與亞東醫院合作於遠傳「Health健康+」App推出「視訊諮詢」與「在宅照護」服務，透過5G與智慧資通訊科技，網路取代馬路，開啟個人化健康管理的新篇章。

「Health健康+」App可透過手機授權取得「Apple健康」或「Google Fit」中經由智慧手錶/手環記錄的心率、運動、睡眠…等訊息，也可自動記錄生理量測設備透過藍牙上傳之血壓、血糖、體溫、血氧…等數值，提高追蹤與監測的頻率，並在第一時間向用戶提出警示，讓用戶便捷地透過手機做健康管理。看診時提供即時的量測數值在「在宅照護」中扮演重要角色，提供照護端病人的生理量測數據，作為診斷與照護的依據。

本月遠傳與亞東醫院於「Health健康+」App陸續推出膳食營養、肺部健康、心理健康、或如各類檢查、手術方式優缺點等專業諮詢，民眾可在遠傳「Health健康+」App按下立即預約即可選擇日期與醫師，從掛號到付費一站式服務，全面實現遠距醫療高效與便捷。

「Health健康+」App獲得美國健康保險流通與責任法（HIPAA）合規性驗證的高資安標準，透過整合遠端健康量測監測、資訊傳輸和互動溝通，將「視訊看醫生」的基本功能，疊加即時生理數據監測，部署個管健康照護機制。隨著法規鬆綁，服務對象擴展至行動不便、疾病管理、居家照護等民眾後，亞東醫院迅速跟進，與遠傳合作，以遠距診療提供慢性病人完整且持續的照護需求，醫病之間可更靈活地安排治療規劃與個人化的居家服務。

遠傳透過自主開發的5G遠距診療平台，2020年即於台東打造全國第一個5G遠距診療服務，如今服務遍及至15個縣市、51個鄉鎮，將醫療資源送進偏鄉，超過4萬人受惠；新冠疫情期間更提供超過4萬人次的慢性病或新冠病患照護，已充份驗證「Health健康+」平台操作的可近性與穩定性，「Health健康+」App將持續新增服務打造醫病即時溝通的沉浸式互動，為台灣智慧醫療產業再升級。