博世力士樂軟硬體整合工業 4.0　節能、全新自動化

台灣博世力士樂（Bosch Rexroth）於台北國際自動化工業展，展出節能及最新自動化解決方案。此次展出亮點涵蓋適用多元產業的七軸協作型機械手臂Kassow Robots，結合數位開放式平台ctrlX AUTOMATION中的視覺辨識功能，滿足多元、彈性的生產需求。Kassow Robots更可與工業4.0應用實作系統mMS4.0協作，模擬更彈性、靈活的人機協作智慧組裝產線。

現場展出多元節能工業科技產品，包含高加減速運動線性馬達、高精準度的二微米油壓控制系統（Hydraulic Motion Controller, HMC）、輕巧節能的伺服液壓推桿動力組（Servo Hydraulic Actuator Road Kit, SHARK）、升級WiFi 6模組的新一代無線螺帽鎖緊槍NEXO 2，以及適用真空腔體及高溫等嚴謹製造需求的全金屬製滑塊。

台灣博世力士樂總經理陳俊隆表示，受惠於人工智慧科技，製造業將再度進化。博世力士樂憑藉紮實的傳動與控制基礎，持續貢獻台灣產業轉型、生產設備升級。以最高效的智慧產品，提供高生產效率、低營運成本的智慧製造永續方案。博世力士樂以持續創新為使命，為製造、物流、運輸、採礦、航空及能源等產業，提供符合其需求的產品及服務，並已累積跨產業多元應用實例。

具備高自由度、靈活度的第七軸，更能結合博世力士樂軟體專業，無縫串聯數位開放式平台ctrlX AUTOMATION。Kassow Robots的第七軸轉動角度靈活，能到達傳統機械手臂難以觸及的狹窄空間，其程式語言淺顯易懂、操作容易上手，無論是標準作業或複雜任務皆能完成。

Kassow Robots結合ctrlX AUTOMATION視覺辨識功能，則可使用USB相機及工業相機等多方執行視覺辨認，即時辨識2D視覺、QR code、條碼、文字，以及物體輪廓等，讓產線更加多元、靈活。此外，Kassow Robots最新的Edge系列機械手臂，則可結合無人搬運車（automated guided vehicle, AGV）及自主移動機器人（autonomous mobile robot，AMR）等應用，賦予智慧工廠更多可能性。

Kassow Robots結合工業4.0應用實作系統mMS4.0，模擬現今產業少量多樣的生產趨勢，打造人機協作的智慧組裝產線。mMS4.0示範的產線上透過無線射頻辨識系統（radio-frequency identification, RFID），記錄不同的料件特性，自動判斷後續加工步驟，亦可用於記錄操作者習慣及權限設定，可執行少量多樣生產，並且更有效控管物料、及時修正缺陷，進而避免產能浪費與多餘庫存。與Kassow Robots協作，能進一步補充產線所需的人力。搭配ActiveCockpit產線互動平台下，產線狀況得以視覺化，也更易判讀，加速決策及任務指派，有效提升生產效率、降低營運成本。

搭載數位鏡頭及新型鎖緊槍輸出頭，內建四核心處理器，可輕鬆切換直頭或彎頭等不同輸出模式並處理複雜應用，同時升級WiFi 6模組，強化WiFi 連線功能與網路效能。此外，新一代NEXO 2鎖緊槍優化手持工具常見的補正問題，搭載Bosch的內部角度陀螺儀感測器，可有效補償偏移角度。精準度、可靠性絕佳的NEXO 2，在產線上可穩定把關鎖緊扭力及標準作業工序，不僅節能，更可降低不良率與生產成本，為高效數位智慧工廠中的一大利器。