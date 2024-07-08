Gartner 執行長調查：企業將增長作為 2024 年的首要業務重點

根據Gartner公司的最新調查，62%的執行長（CEO）將增長作為2024年的首要業務重點。這一比例達到了2014年以來的最高水準，而且較去年的調查也有所增加。去年表示首要業務重點是增長的CEO比例為49%。

Gartner傑出研究副總裁兼院士級分析師David Furlonger表示，調查顯示企業一邊在增加對增長的重視，一邊在相對削弱成本管理的地位。這表明大多數CEO和企業高管認為最艱難的經濟時期已經過去。已經進入到一個企業領導者信心增長和企業戰略重啟的階段。

2024年Gartner CEO和企業高管調查於2023年7月至12月進行，調查對象包括北美、歐洲、亞太地區、拉丁美洲、中東和南非的416名CEO和其他企業高管，覆蓋了不同行業、收入和公司規模。調查發現，在當前環境下，CEO都抱著增長的心態。

當被問及數位化轉型時，34%的CEO認為AI是繼數位化之後下一輪業務轉型的首要任務，其次是運營效率（9%）。

Gartner研究副總裁Don Scheibenreif表示，AI正在取代數位化成為CEO們提及最多的關鍵字，這在很大程度上是因為GenAI。大多數受訪CEO認為2023年AI領域的突破證明了這項炙手可熱的技術並非浪得虛名。他們正在借助資訊長、首席技術長或數位長的力量解鎖生成式AI的價值。這表明此類專案需要團隊的共同努力才能完成，而不是僅僅憑藉傳統由上而下的決策。

CEO並沒有被預期AI的各種負面影響所嚇倒，87%的CEO都認為AI給其業務帶來的好處大於風險。另有90%的CEO認為，AI對人類生存構成威脅的說法是炒作和誇大其詞。

然而，CEO對AI的看法並非完全樂觀。56%的CEO表示虛假資訊、錯誤資訊和深度偽造將帶來運營方面的問題。29%和53%的CEO分別認為生成式AI和該技術所創造的需求會造成供電緊張和一般供應鏈問題。

Scheibenreif表示，CEO應接納低成本的生成式AI專案，但應克制從決策中心嘗試和控制生成式AI使用的慾望。這股衝動和能量將會變得幾乎無法控制。

CEO應該充份運用技術成熟度曲線的提供的資訊來協助他們的決策判斷。生成式AI的幻滅低谷期很快就會到來，很可能是在2024年底之前。CEO應該只禁止那些他們認為對公司聲譽有危害的嘗試，並且這段時間可以允許群體進行自我監管。