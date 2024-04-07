思科：僅 8% 台灣企業已為瞬息萬變的資安威脅做好準備

根據思科發布的最新《2024資安準備度指數》報告指出，發現僅8%的台灣企業在面對現今資安風險方面準備度達到「成熟」，且具備足夠韌性來因應。

思科《2024資安準備度指數》專為現今高度連結（Hyperconnectivity）世代與瞬息萬變的資安威脅所打造。現今企業持續遭面臨使用不同技術的網路攻擊威脅，包括網路釣魚、勒索軟體，到供應鏈與社交工程攻擊等等。儘管企業正針對這些攻擊建立防禦措施並設法抵禦，卻因企業自身有眾多單點解決方案，造成安全架構過於複雜，使防禦措施部署成效不彰。

加上現在工作環境非常分散，數據可能散佈在眾多服務、裝置、應用程式和使用者之間，使網路安全挑戰變得更為複雜。然而，69%的受訪企業仍然對於其既有基礎架構抵禦資安攻擊的能力，感到「稍微有信心」至「非常有信心」。企業的自心與其準備度之間存在明顯差距，表示企業可能對自身在應對網路威脅環境中的能力抱有錯誤信心，高估其因應威脅的能力，且可能無法為實際的挑戰做出準確判斷。

思科《2024資安準備度指數》報告根據五大核心領域評估企業準備度，包括身分智慧（Identity Intelligence）、網路韌性（Network Resilience）、機器可信度（Machine Trustworthiness）雲端強化（Cloud Reinforcement），以及人工智慧強化防護（AI Fortification），各領域涵蓋31種相應解決方案和防禦能力。該指數由獨立第三方機構以雙盲問卷形式為基礎，調查來自全球30個市場中逾8,000名企業資安及產業領導者，當中包括逾200家台灣企業。受訪對象須詳述自身組織已部署的解決方案，防禦能力及其部署階段，再根據受訪企業的準備度由低至高分為四個階段：初始期、形成期、漸成熟期與成熟期。

思科執行副總裁暨網路安全及協作業務總經理Jeetu Patel表示，不能低估過度自信帶來的威脅。當今企業需要優先考慮投資整合平台並加強投入AI，才能以機器大規模運作，在抵禦資安威脅的戰役中獲勝。

對未來資安事件的預測：92%受訪企業預期資安事件將在未來12至24個月內導致其業務中斷。準備不足的代價或會十分巨大，52%受訪者在過去12個月曾經歷資安事件，其中36%受影響企業因此損失至少30萬美元。

數量過多的單點解決方案：傳統採用多個網路安全單點解決方案的方法並未有效達至目的。93%受訪者認同過多單點解決方案降低團隊偵測、回應和從事故中恢復的速度。令人擔憂的是，50%企業表示已在其安全堆棧中部署了10個或更多的單點解決方案，17%企業更表示已部署超過30個解決方案。

不安全、非托管的裝置增加複雜程度：82%台灣受訪企業表示員工會透過非托管裝置存取公司平台，當中更有42%員工從非托管裝置登入公司網路的時間長達總工時的五分之一（20%）。另外，27%受訪企業表示員工每週至少切換6個不同網路。

網路人才持續短缺：人才短缺更使狀況雪上加霜，高達84%受訪企業認同人才短缺嚴重阻礙其網路安全準備進展。而35%企業在調查時表示其仍有十餘個與網路安全相關的相關職缺。

未來資安投資日益增長：企業已意識到網路安全挑戰，並設法加強防禦能力。30%受訪企業計劃在未來12至24個月內大幅升級其IT基礎架構，與去年的25%相比，數字顯著增加。更具體而言，69%企業計劃升級現有解決方案，51%計劃部署全新解決方案，58%更將會投資由AI驅動的技術。此外，幾乎所有（99%）企業預計在未來12個月內增加資安預算，89%更表示將增加10%或更多預算。

為克服現今網路威脅情勢的挑戰，企業必須加速對網路安全的關鍵投資，包括加強創新網路安全措施和安全平台方法的應用，強化網路韌性，有效推動生成式AI應用並擴大招募人才，以提升網路安全水準。