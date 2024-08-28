F5 研究：企業加速 IT 技術突破以執行生成式 AI 的力量

F5發布2024年數位企業成熟度指數報告，對全球企業數位轉型工作進行全面調查，分析生成式AI的巨大力量及其在推動各行業數位成熟度方面的關鍵作用。該報告揭示企業如何實現企業架構現代化、增強自動化和改進資料管理的落實，以利用人工智慧並為客戶提供卓越的數位體驗。

企業正推進數位轉型工作：參與調查的企業中，有29%被認為是“實踐者”，在基礎設施、應用交付、安全、資料和自動化等領域名列前茅。與去年的報告相比，這是一個巨大的進步，當時只有4%的人被認為是「實踐者」。

生成式AI的革命性影響：生成式AI從根本上改變數位營運，顯著增強自動化和資料管理。整合AI技術的企業在多個類別中顯示更高的數位成熟度。

混合應用的採用：82%的「實踐者」執行混合應用，顯示卓悅的數位準備度和高校的AI整合。

SRE和自動化實踐：97%的數位成熟企業已採用或計劃採用站點可靠性工程（SRE）操作，這對於擴展AI驅動的營運和維持效能至關重要。

實施安全性與零信任：隨著對AI的依賴日益增加，92%的成熟企業已採用零信任原則，反映了對其安全框架的更高信心。

API管理能力：先進的企業平均管理468個API，顯示其複雜的數位基礎架構已經為AI整合做好準備。

自動化和營運效率：「自動化」的企業在自動化成熟度上得到最大的益處，53%的企業享有更高的一致性，71%的企業指出節省成本，80%的企業表示營運效率更高。

F5首席佈道師兼傑出工程師Lori MacVittie表示，生成式AI的快速發展不僅僅是一項技術的進步，也是重塑數位業務整個格局的變革力量。擁抱這項變革並對企業架構進行現代化改造，企業整合AI驅動的自動化和資料管理不僅能保持競爭力，還將引領其行業進入一個效率和創新的新時代。2024年數位企業成熟度指數報告，為這些企業提供一個參考路線，協助他們了解自己現階段狀況以及實現數位成熟度所需採取的步驟。

該報告根據數位轉型的進展將企業分為三個不同的組別：“實踐者”，他們在現代化程度已經有重大進展並處於領先地位；“涉略者”，處於數位化旅程的早期階段；以及“落後者”，他們在提升數位能力方面幾乎沒有任何進展。這種分類有助於突出數位成熟度和AI整合準備的不同階段。

除了生成式AI的影響之外，2024年數位企業成熟度指數調查還深入探討對數位轉型影響極深的幾個關鍵領域：