資策會發布「生成式AI企業大腦開發指引」

生成式AI迅速發展，已成為全球產業重要趨勢，企業需掌握相關技術、調整營運思維，並有效運用資源，方能克服挑戰、迎向豐厚商機。財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）於台大醫院國際會議中心101會議廳舉辦「AIGC新紀元-共創數位生態系」論壇，匯集產學研專家，深入探討人工智慧生成內容（AIGC）技術的發展趨勢與應用案例，展示AI 133 LAB成立一週年的豐沛能量，並正式發布「生成式AI企業大腦開發指引」，為產業注入創新動能。

根據財團法人人工智慧科技基金會「2023台灣產業AI化大調查」指出，雖然有過半企業開始使用AI，但僅有三成企業接續開啟新AI專案規劃，若企業想發展出創新服務或對營運產生影響，使用生成式AI只是起點，必須對AI有更深入的認識，才能夠創造新價值。

資策會副執行長楊仁達致詞時表示，生成式AI衝擊全球，為軟體產業帶來全新機遇。該技術的發展已從簡單對話逐步延伸至領域特定應用，再到Copilot輔助功能，如今正邁向AI驅動的產品和服務階段。隨著軟硬體技術的迅速進步，各種挑戰也隨之而來。資策會舉辦此次論壇，希望藉由各方專業探討導入AI的關鍵課題，幫助廠商和使用者應對挑戰。我們期望透過知識累積和經驗交流，共同解決問題、開拓市場機會，一起在AI浪潮中成長。

中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延也指出，資策會四十多年來在推動台灣資訊化和數位轉型上貢獻卓著。近年來，台灣全力推動產業升級，數位轉型加上AI被視為提升效率的關鍵策略，然而要讓AI應用快速普及，產業必須開發易用平台。目前政府已推出數位公建，企業也需投入資源，建立自身領域模型。沈柏延認為，台灣產業的實力向來深厚，未來希望產官學研能夠持續攜手合作，從源頭到應用全面提升AI能力。期待透過各界的努力，讓台灣在鞏固製造業強國地位的同時，也能成為全球數位化強國。

資策會軟體院，為前瞻技術與宏觀生態佈局之領航者，以Survey（建立前瞻學研網絡與鏈結國際合作）、Tech Infra（打造數位公共建設與研發先進軟體技術）、Innovation （創新第三方服務與佈建生態系)）等STI三大面向為發展主軸。資策會軟體院院長蒙以亨表示，公共智慧服務基盤的誕生，加速產業開發AI驅動之智慧公共服務，帶動以程式碼、數據、算力為基礎的軟體基盤發展，期能解決資服業者重複開發投資的痛點，促進產業跨域合作和創新數位經濟發展。

資策會亦邀請各界專家進行對談，包含中華電信研究院前瞻科技研究所所長汪世昌、陽明交大資訊學院副院長陳添福、台灣微軟公共暨法律事務部法務副總經理廖怡苓等專家，以「探討AIGC時代的機會與挑戰-科技、倫理、法規的多方思辨」為題，就AIGC技術發展、倫理考量及法規因應等面向交換專業意見。