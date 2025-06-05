陽明交通電機學院將採用 IBM watsonx 推動 GAI 實作教學

根據IBM五月出版的2025《全球CEO調查》結果顯示，近七成（68%）的受訪CEO認為AI技術重新定義了企業的競爭優勢；然而，世界經濟論壇在今年年初發表的〈未來工作2025〉報告中指出，技能落差是企業轉型最主要的障礙。

為了有效推動以實務應用為導向的AI高等教育，縮短「教室到辦公室」的距離，國立陽明交通大學電機學院（陽明交大電機學院）宣布將於114學年度起，採用IBM AI平台watsonx.ai作為教學與創新實作工具；IBM並提供SkillsBuild數位學習平台，雙平台共同成為陽明交大學生多元學習、培養軟硬技能、提前累積就業競爭力的寶貴資源。

這項合作是IBM推動校園AI合作計畫的最新進展，IBM整合全球技術資源與產業實務經驗，協助台灣的大專院校建立從學習、實作、企業實習到就業的完整機制，縮短學用落差，增加學生求職與就業的競爭優勢。

IBM此次與陽明交大電機學院的合作內容包含以下重點：

教學導入IBM watsonx.ai AI平台：整合生成式AI與機器學習工具，模組化的操作介面簡潔易懂，支援從基礎對話生成到進階模型訓練的完整開發流程，讓不同程度的學生皆能高效地投入實際AI應用。

分享產業趨勢洞察與企業應用：由IBM技術專家擔任客座講師，分享產業應用案例，協助學生在校期間即掌握AI技術在製造、醫療、金融等行業的實際應用場景。

建立實習與就業串連機制：透過技術應用講座、專題指導與職涯經驗分享，讓學生與 IBM各領域的專業人才定期交流，協助探索未來職涯方向；IBM並提供同學們實習與就業機會。

未來雙方的合作範圍亦將拓展至聯合產業研究與應用開發，助力AI技術在台灣產業蓬勃發展。

陽明交大電機學院院長王蒞君表示， AI科技已是驅動產學研各界創新的核心能量。期待與IBM擴大合作範圍，打造與業界對標、同步的AI教學環境，讓學生及早學習與使用企業級AI平台與相關技術，掌握業界趨勢與觀點，累積實作經驗，充實台灣AI創新的實務人才庫。

台灣IBM軟體事業群總經理陳孝綸指出，IBM深信教育帶來改變的力量，故致力於提供科技教育；教育行業也是IBM長期服務的領域之一，例如SPSS Statistics是台灣大專院校進行數據分析的重要工具之一。IBM今與陽明交大電機學院啟動更為完整的產學合作機制，持續培養AI技術應用人才，傳承行業經驗與能力。

陳孝綸也介紹了IBM SkillsBuild數位學習平台，包括22大主題、超過1,000堂技術課程如AI、資料科學、雲端運算、區塊鏈、量子運算等，並有專案管理、職場思維、客戶溝通、簡報技巧等職場技能課程；學生在電腦前即可有系統地累積軟硬兼備的知識與能力，豐富跨界視野。使用者完成指定課程後可獲得IBM頒發正式數位證書，有助於提升個人履歷豐富程度，為求職與就業做好準備。