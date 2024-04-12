Pure Storage 推出專為 Azure VMware Solution 設計的雲端區塊式儲存

Pure Storage推出第一套專為Microsoft Azure VMware Solution設計的雲端區塊式儲存，用來改善Azure內VMware工作負載的總體擁有成本（TCO）。針對擁有儲存密集型VMware工作負載的客戶，Pure Cloud Block Store提供了彈性，以符合Azure VMware Solution運算需求與儲存容量需求，將雲端支出最佳化。

隨著雲端加速普及，企業紛紛希望將所有或部分VMware環境移轉至雲端（其中絕大部分都需要用到區塊式儲存），但相較於企業就地部署的環境，雲端得面對儲存階層管理不一致的挑戰，而且還不能獨立擴充運算和儲存資源來配合資料的成長。

Microsoft Azure VMware Solution讓客戶將VMware工作負載從企業內資料中心移轉或擴展至Azure。然而，一些現有的儲存密集型VMware工作負載卻因為移動成本過高而作罷。

Pure Storage的解決方案有助於突破這項瓶頸，讓客戶最佳化自己的儲存規模以及在Azure VMware Solution上的花費，如此一來就能將VMware移轉至Azure，並且將客戶幾十年來習慣的地端VMware體驗帶到公有雲上。

Pure Cloud Block Store for Azure VMware Solution能為企業帶來以下效益：

：Pure Cloud Block Store將儲存與運算資源分開，讓客戶獨立擴充儲存容量而不必擴充運算節點。此外，Pure Storage也將先進的資料減量技術，如資料去重複化、資料壓縮及規律資料消除技術帶到雲端。若再配合精簡配置技術，就能確保高效率且最佳化的儲存。

：藉由將儲存與運算資源分開的能力，客戶能把過去需要驚人移轉成本的VMware工作負載移轉至Azure VMware Solution。如此一來他們就能善用Azure VMware Solution所帶來的好處，而不會過度增加成本。

：當企業在就地部署環境和Azure上都採用了Pure Storage之後，就能實現真正的資料行動性，並建立一個混合式VMware部署環境。Pure Storage客戶在必要時可利用Evergreen//One訂閱將儲存容量從企業內FlashArray系統重新配置到Azure內的Pure Cloud Block Store。

Pure Storage亞太暨日本地區副總裁Nathan Hall表示，Pure Cloud Block Store for Azure VMware Solution可說是Pure Storage與Microsoft進一步合作的具體成果。Pure Storage與Microsoft共同實現了自動化整合，以確保儲存容量能正確配置到客戶的Azure VMware Solution環境，並提供一致的管理而無須額外調校。