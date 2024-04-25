圓展與 Biamp 聯手布局遠距協作關鍵拼圖

圓展科技宣布與Biamp達成戰略夥伴關係，共同推出突破性的聲音+影像追蹤解決方案。此次的產品整合藉由Biamp Parlé吸頂式麥克風的Beamtracking技術，觸發圓展攝影機自動追蹤發言者，提高遠距溝通的效率與便捷性。

與傳統會議麥克風不同的是，Parlé麥克風採用Beamtracking技術鎖定語音、持續識別發言者後，即時提供位置資訊給圓展攝影機啟動自動追蹤功能，讓使用者可在會議空間內自由移動，更專注於會議內容。這些數據結合Tesira領先業界的獨特演算法，包括迴音消除（AEC）、自動增益控制（AGC）、環境雜訊補償（ANC）和自動混音等，打造豐富的音效體驗。

為了實現多功能的攝影機控制，圓展+Biamp解決方案提供以下功能：講者追蹤 （Presenter Mode）可自動跟隨講者；區域追蹤（Zone Mode）則可針對預先定義好的熱區進行追蹤；混合模式（Hybrid Mode）結合兩者，提供最大的彈性。這種靈活性相容於所有圓展Pro AV攝影機及Biamp Parlé麥克風，讓整合商能夠根據每個會議室的特定需求，量身打造會議體驗。

圓展科技副總經理鄭錫聰指出，圓展自動追蹤攝影機可持續鎖定發言者，搭配Biamp卓越的音訊技術，讓遠距與會者可自在專注於會議本身，實現高效的共同協作。