CyberArk 推出 CORA AI 強化身分安全平台

CyberArk推出CyberArk CORA AI，身分安全平台原生由AI驅動的全新功能。CORA AI將大量的身分相關資料轉化為可用洞察資訊，並可用自然語言進行多步驟操作，使用戶和其組織能夠在適當的權限控制下更安全、迅速同時有效地保護人類和機器的身分。

CORA AI將大幅減少從篩選身分數據、分析異常、執行下一步身分威脅偵測與回應，這整個流程所需的時間，從數小時縮短到數分鐘。它能將洞察資訊轉化為以自然語言描述的多步驟操作，提供具體調整存取策略以降低風險的即時建議。CORA AI不僅僅是一個數位助理，它將從根本上改變用戶與CyberArk身分安全平台的互動方式，大幅提高工作效率同時強化所有身分類型的安全性。

CyberArk 執行長 Matt Cohen表示，在當今迅速變化的數位環境中，AI是一把雙面刃，壞人利用它突破安全防線，而前瞻的企業則著眼於利用它強大的防禦能力。當AI被策略性的正確運用時，它就是一種能解決客戶實際問題的顛覆性技術。隨著CORA AI的推出，CyberArk將提供最先進的偵測和回應能力，並結合生成式AI平易近人的特性。透過將AI融入我們的身分安全平台，最終實現更快、更強的安全成效。

在CyberArk身分安全平台中嵌入新AI功能後，CyberArk CORA AI將增添以下平台功能：

數分鐘內完成連線分析與偵測洞察資訊：CORA AI分析並解讀用戶的活動，並會偵測、回應並突顯最關鍵的訊息，無需再查看數小時的網頁和SSH連線記錄。

機器身分的秘密資訊異常偵測：CORA AI使用CyberArk Secrets Hub偵測並通報AWS Secrets Manager中的安全異常狀況。如果發現 AWS Secrets Manager中存在秘密資訊異常或不合規存取，可能表示身分外洩，CORA AI將向使用者發出警報，加快調查和回應時間。

身分安全助手，實現更快、更輕鬆的操作：就像與同事對話，CORA AI能理解自然語言指令，例如新增保險櫃和查詢資料，並能在CyberArk身分安全平台的不同產品中快速執行這些指令。

自動化政策創建：特權存取管理和全面的最小授權工具組合能自動處理由CyberArk Endpoint Privilege Manager收集的資料，以立即降低風險。可做到推斷使用模式並建議適當的提權和應用控制。

文件和聊天機器人提供即時協助：CORA AI無需用戶搜尋和閱讀冗長的文件，即可回答問題，提供清晰、即時的說明和指導。

CyberArk CORA AI能夠偵測終端使用者行為異常、自動新增端點政策、更新使用者風險評分並應用調適性MFA邏輯和自動回應措施。