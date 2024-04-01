互動資通即日推專屬商用簡訊短碼

簡訊詐騙猖獗，政府再推打詐新策略！繼去年推動「111政府專屬短碼簡訊」，NCC近日找電信、簡訊發送平台業者等協商，同意推出金融機構等特定產業「商用短碼簡訊」，互動資通對外宣佈，已完成與國內三大電信業者串接，即日起可提供專屬商用簡訊短碼服務。

由於商業短碼簡訊具有唯一性、不可竄改等特性，且單一號碼只適用單一業者專屬發送代碼訊息，可有效防止簡訊詐騙。因此，近期NCC密集找電信業和簡訊業者共同協商討論，規劃商用短碼簡訊以5碼為原則，並率先從民營銀行等金融機構開始推動，初步規劃5碼的商用簡碼，銀行業採前兩碼68+後三碼銀行代碼，舉玉山銀代碼808為例，未來若玉山銀申請使用商用短碼簡訊，即可申請使用「68808」，最快4月上路。

互動資通總經理郭承翔表示，為積極配合政府機關防詐措施，互動資通EVERY8D簡訊發送平台早已與中華電信、台灣大哥大和遠傳電信完成介接，可立即因應專屬商用簡訊短碼上路後的發送服務。

郭承翔進一步說明，主管機關推出「商用簡訊短碼」，尤其還嚴格規範特定的專屬短號碼，比如說，此次銀行業者前兩碼採68+後三碼，是可有效防堵詐騙集團偽冒發送訊息。第一波由金融機關試行，未來可能擴大至有需求的產業，互動資通均可提供被核可使用短碼的業者專屬簡碼發送服務，將能大幅提高民眾的信任性和可識別性。

互動資通是國內互動簡訊最大平台業者，近年因應詐騙猖獗，除了嚴格控管用戶帳號及海外來源外，與合作企業契約均明訂非法使用帳號及傳送非法內容之法律責任與罰則。積極配合刑警局、電信公司於AI系統設定關鍵字，阻擋詐騙訊息，已有效大幅降低詐騙簡訊。