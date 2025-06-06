ThreatCloud AI賦能Harmony SASE　實現AI即時防禦新標竿

網路安全解決方案廠商Check Point旗下Harmony SASE解決方案，透過Check Point ThreatCloud AI的強大功能，提供卓越的惡意軟體防護能力。

ThreatCloud AI作為威脅情資（Threat Intelligence）的核心大腦，能針對最複雜的攻擊提供引領業界的安全防護；Harmony SASE 客戶更可受益於來自全球超過100,000家使用者的威脅遙測情報。

ThreatCloud AI 運作方式

ThreatCloud AI以前所未有的規模運行，每天彙整並分析大數據威脅情資和數百萬個入侵指標（IoC）。這個威脅情資的資料庫來自：

•15萬個連接網路

•數百萬台端點設備

•數十個外部威脅來源

•超過50種AI與機器學習技術

ThreatCloud AI透過由威脅研究人員和安全工程師組成的Check Point Research（CPR）團隊，持續搜集與分析獨家威脅情資，以調查並揭露全球最危險且複雜的網路攻擊和軟體漏洞。

Check Point客戶可直接受惠於ThreatCloud AI對新興威脅的即時識別和阻擋能力。一旦偵測到新威脅，ThreatCloud AI能在短短兩秒內即時更新Check Point整個安全堆疊的防護措施，無需修補程式即可獲得防護。

先進的AI功能

ThreatCloud AI結合頂尖的AI技術與大數據威脅情資，能有效防範複雜攻擊、減少誤報，確保在營運不中斷的情況下，維持安全高效。與傳統僅針對單一項目（如網址、IP或網域名稱）進行分析的資安解決方案不同，ThreatCloud AI會檢視實體（Entities）間的關聯性，透過這種多維度方法深入洞察網路威脅及其潛在影響。

ThreatCloud AI每天持續從數十億筆資料中學習，將新知識納入其模型。日常執行包括：

•檢查37億個網站和檔案

•分析2.5億封內容完整的電子郵件

•模擬8,600萬個檔案

Harmony SASE客戶可享有的優勢

ThreatCloud AI為Harmony SASE客戶帶來許多關鍵優勢：

•即時威脅情資：持續分析全球資料，主動防禦新興威脅

•先進威脅防護：透過 AI 和機器學習，在複雜攻擊進入網路前即進行偵測與預防

•自動化事件回應：簡化威脅回應流程，縮減解決時間與資源需求

•強化可視性與控管力：全面掌握網路流量與使用者行為，優化安全策略執行

實際落地效益

Check Point技術帶來的實際效益顯著，舉例而言，位於澳洲雪梨的Check Point Quantum客戶在上午11點偵測到零時差漏洞（Zero Day Exploit），數秒內所有Harmony SASE網路及其他Check Point執行點將同步收到針對此新威脅的防護，無需任何修補程式。

威脅情資即時同步更新至Check Point所有客戶端

經獨立測試驗證

為驗證ThreatCloud AI的先進能力，Check Point委託專門從事安全產品評測的知名第三方實驗室Miercom提供報告。Miercom團隊於24小時內從VirusTotal下載數百個新發現的惡意軟體樣本，並針對Check Point與其他四家同業進行測試，結果顯示Check Point在阻擋零時差惡意軟體樣本的準確率高達99.9%，大幅領先其他受試者。

Check Point在阻擋零時差惡意軟體方面高達99.9%的準確率

顯著的安全優勢

透過ThreatCloud AI，Harmony SASE客戶能建立強大且具彈性的安全防護，助力組織抵禦複雜的網路攻擊並守護數位資產安全。