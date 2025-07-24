OT資安邁入成熟階段　平台化整合成主流策略

隨著營運技術（OT）環境逐步數位化，全球企業對OT資安的關注已從基層防護上升至策略治理層級。根據Fortinet最新發布的《2025年OT與網路資安現況調查報告》，全球企業正在以前所未有的速度推進OT資安成熟度，不僅將資安責任轉移至資安長（CISO）職責範疇，更積極採用整合型平台架構，以提升可視性、簡化管理、並因應日益嚴峻的資安與法規挑戰。

Fortinet本次調查涵蓋全球超過550位橫跨製造、能源、交通運輸等關鍵基礎設施產業的OT決策者，結果顯示已有52%的企業由CISO或CSO直接負責OT資安事務，遠高於2022年的16%。這項轉變不僅反映OT資安正從技術層面走向治理優先，更意味著企業已將OT納入整體資安策略核心。值得注意的是，有高達95%的企業表示目前已將OT資安納入高層職責範疇，並有八成企業計畫於未來一年內，將OT資安正式劃歸CISO治理。

Fortinet台灣區總經理吳章銘指出，台灣作為半導體與AI產業重鎮，企業應更積極建構安全營運機制，以因應供應鏈要求與國際法規演進。他強調：「OT資安不僅是防禦問題，更關乎營運穩定與產業競爭力。從董事會到第一線工程師，每個角色都應具備資安意識與保護能力。」

報告亦揭示，企業資安成熟度正在穩步提升。在資安流程面，有49%的組織已達到第四級成熟度，代表其能根據現有流程持續優化，並整合威脅情資與事件管理機制。而在解決方案成熟度方面，企業逐步從基礎可視性與區隔（第1級）邁向使用者行為分析與存取控管（第2級），顯示在概念驗證與投資評估後，OT安全解決方案正在逐步部署擴展。

成熟度提升所帶來的直接效益，也反映於入侵事件的顯著下降。2025年報告指出，曾遭遇三次以上入侵事件的企業比例已降至18%，而未發生任何入侵的企業占比，從2022年的6%大幅提升至52%。其中，成熟度達第四級的企業中，高達65%在過去一年未遭受任何入侵，相較之下，僅有46%的低成熟度企業能避免攻擊。

不過，風險仍未完全解除。儘管攻擊頻率下降，網路釣魚、勒索軟體與進階持續性威脅（APT）仍是主流入侵手法，且駭客行為逐漸導入AI技術進行自動化針對性攻擊。FortiGuard實驗室指出，2024年針對製造業的攻擊事件占比高達17%，為所有產業之最，顯示營運系統的高度連網化，正成為威脅者鎖定的變現管道。

在面對資安壓力之外，合規挑戰也逐漸浮現。報告指出，66%的企業預期未來五年內將面臨更多資安法規與審查要求，其中有26%的企業認為新規定將在一年內出現。這代表OT資安治理已不再是選擇題，而是必須納入長期營運計畫的一環。

為協助企業提升整體OT資安韌性，Fortinet建議導入五大實踐策略。首先是部署網路分段（Network Segmentation），藉由建立區域與策略控制，提升資產可視性與管理能力，亦符合ISA/IEC 62443等工控資安標準。其次是強化OT設備的可視性與補償性控管，透過協定感知、系統交互分析與端點監控技術，保護舊型或無法修補的設備。

第三項策略為導入專屬的OT威脅情報與資安服務，特別是具備AI分析與OT協定支援的IPS與SOC能力，有助於即時偵測並封鎖異常流量。第四，企業應將OT正式納入資安維運中心（SecOps）與事件回應規畫，制定涵蓋OT環境的劇本與自動化回應機制，讓IT、OT與資安團隊能協同應對風險。最後，採用平台化安全架構已成明確趨勢，能協助企業整合供應商、簡化維運並集中管理，成為企業提升資安效率與應變能力的基礎。

事實上，在成熟度高的組織中，已可見整合架構的實際效益。Fortinet指出，其客戶在導入統一平台後，資安事件減少93%，應變速度提升七倍，並有效減少人力負擔。2025年已有78%的企業將OT資安供應商數量控制在四家以內，反映出供應商整併與平台化的雙重趨勢。

在數位轉型與資安法規雙重壓力下，OT環境的資安治理已邁入轉折點。從強化資安文化開始，搭配成熟度導向的流程改善與平台整合策略，將是未來企業確保營運穩定、因應複合型威脅的重要關鍵。