WD 推出全新 AI 資料循環儲存架構

為了推動下一波AI創新，Western Digital（WDC）推出包含六個階段的AI資料循環架構，定義大規模AI工作負載的最佳儲存組合。此架構能協助企業規劃和開發先進的儲存基礎架構，最大化AI投資、提升效率，並降低AI工作流程的總體擁有成本（TCO）。

AI模型在運作過程中會不斷使用和生成資料，在處理文字、圖像、音訊和影片等資料類型時也會產生獨特的新資料。隨著AI技術日益進步，資料儲存系統的容量和效能也必須支援大型且複雜模型的運算負載和速度，並管理龐大的資料量。Western Digital根據資料循環中每個關鍵階段的儲存需求，策略性地調整其快閃記憶體和HDD產品與技術的開發計畫並推出數款產品，包括今日推出引領業界的全新高效能PCIe Gen5 SSD，可支援AI訓練和推論；高容量的64TB* SSD以快速建構AI資料湖（data lake），以及全球最高容量的ePMR、UltraSMR 32TB* HDD，是符合經濟效益的大規模儲存解決方案。

Western Digital執行副總裁暨快閃記憶體事業總經理Rob Soderbery表示，資料是AI的燃料，隨著AI技術融入各個產業，儲存已成為AI技術堆疊中日益重要且動態的組成要素。新的AI資料循環架構將能協助企業建置可提升AI應用程式效能、擴充性和部署的儲存基礎架構，展現出無可比擬的價值。

全新Ultrastar DC SN861 SSD是Western Digital的首款PCIe Gen 5.0解決方案，具備隨機讀取效能，可讓AI工作負載達到最佳能源效率。高達16TB的容量使隨機讀取效能較前一代產品提升高達3倍，並具備超低延遲和驚人的回應速度，適用於大型語言模型（LLM）訓練、推論和AI服務部署。此外，低功耗特性也提升了每瓦的IOPS效能，進而降低總體擁有成本。PCIe Gen5的高頻寬能滿足AI市場對高速加速運算日益俱增的需求，其低延遲特性也適用於AI的運算密集環境。專為關鍵任務工作負載所設計的Ultrastar DC SN861 SSD提供豐富的功能集，包括支援NVMe 2.0和OCP 2.0規格、支援單次及三次每日磁碟寫入量（DWPD）。

為搭配新推出的Ultrastar DC SN861 SSD，Western Digital在企業級SSD系列中加入Ultrastar DC SN655 SSD。此款新U.3 SSD的容量高達64TB，提供AI資料準備更高的效能和容量，並更快建置更大型的資料湖。

Western Digital已向特定企業提供最高容量的32TB ePMR HDD樣品。Ultrastar DC HC690高容量UltraSMR HDD是專為超大型雲端與企業資料中心的大規模資料儲存所設計，由於大規模的資料儲存和低總體擁有成本是AI工作流程的關鍵，因此這項產品將在其中扮演關鍵角色。這款新32TB HDD延續歷代成功產品的成熟設計，不僅提供無與倫比的容量，同時保有卓越的可靠性和穩定性，可與既有系統無縫整合以利快速部署。