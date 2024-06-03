趨勢科技守護全球 AI 驅動私有資料中心

趨勢科技將於Computex 2024展示一套採用NVIDIA技術的資料中心解決方案來協助正在善用AI威力但卻擔心資安問題的企業和政府單位。這是多款在Computex 2024首次亮相的AI資安解決方案之一。

Trend Vision One-Sovereign and Private Cloud（SPC）將與NVIDIA AI Enterprise軟體平台當中的NVIDIA Inference Microservice（NIM）整合。NIM是一套容易使用的微服務，專為協助雲端、資料中心及工作站加快部署生成式AI而設計。

趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺表示，業界許多人都宣稱他們在AI資安領域已獲得進展，而我們已發展出此領域的關鍵應用案例。隨著世界各地的企業紛紛採用生成式AI，Trend Vision One Sovereign and Private Cloud與NVIDIA NIM的整合將為企業基礎架構變革注入其所需的強大動能。

NVIDIA策略企業夥伴副總裁Pat Lee表示，頂尖的企業都認知到要在主權私有雲等不同環境中部署生成式AI相當重要，他們同時也正在發展將資安整合至AI應用的策略計畫。趨勢科技與NIVIDIA的NIM整合關鍵在於讓企業使用生成式AI來為他們的客戶在各種企業架構環境中提升資安防護力。

趨勢科技這套解決方案能滿足政府機關與私人企業日益成長的需求，讓他們在企業內資料中心導入AI來提高員工生產力，創造一種由AI驅動的創新使用體驗，然而該領域的投資卻隱藏著攻擊面擴大的風險。

這些企業也開始轉而在私有雲上自行架設生成式AI解決方案，以降低隱私權、資料主權與法規遵循的疑慮。而這正是趨勢科技資安平台能夠發揮之處，運用NVIDIA Inference Microservices（NIM）優化AI推論的微服務，於地端執行趨勢科技「網路資安大型語言模型」（Cyber Security LLM），Trend Vision One SPC能藉由改善資料隱私權、即時分析，以及快速的威脅防範來提升資安解決方案的強度。這項整合解決了AI驅動次世代資料中心的複雜性問題，提供高效率的威脅偵測及回應能力。

Trend Vision One SPC是一套適合現代化資中心的強大解決方案，能避免在線（inline）流量檢查、大量CPU消耗、增加延遲等傳統處理大量資料時可能遭遇的問題，因此能確保營運順暢，讓資安和AI流程發揮最大效率。

除此之外，Trend Vision One SPC並與下列技術整合：