TrendAI 為 OpenClaw 驅動的 AI 新時代提供安全防護

趨勢科技旗下企業AI資安品牌TrendAI推出TrendAI Agentic Governance Gateway。這是一項全新資安解決方案，為企業提供對自主代理(autonomous agents)互動的可視性與控管能力，強化在資料、工具與多元環境間高度自主運作下的整體資安防護。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，如OpenClaw這類工具展現了新型AI模式的強大與普及性，企業因此需要部署這樣的系統以釋放下一波生產力提升。然而，許多企業已經在使用，卻缺乏集中化的治理機制。TrendAI Agentic Governance Gateway正是為此而生，透過提供可視性、控管能力與信任基礎，協助企業安全導入代理式AI。

傳統資安主要聚焦於端點、網路與應用程式的防護；然而，代理式AI則是在動態互動鏈中運作，代理、模型、API與資料之間持續交換資訊並觸發行動。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，隨著AI系統日益自主化，資安必須從『防護』進化為『治理』。這正是資安的下一個前沿，也是TrendAI的核心關注。

TrendAI Agentic Governance Gateway提供一種全新方式，來填補代理式AI系統(如OpenClaw)所帶來的資安缺口。在這類環境中，自主代理可跨越企業系統執行任務，卻缺乏明確的安全控管節點。這一點在今（2026）年三月中NVIDIA GTC大會中已被具體展現，一個全新的攻擊面正式浮現，而傳統資安模型並未針對此類風險設計：包括OpenClaw在內的自主代理框架，正加速企業導入能以如機器速度般進行規劃、執行與協調的AI系統。對企業而言，理解並治理這些代理系統的行為與決策，已成為前所未有的重要課題。過去，要監控這樣的攻擊面，往往需要在企業系統之間進行複雜且多步驟的流程整合。

根據Forrester指出，AI代理正迅速滲透至各類工作流程，但為以人為核心架構設計的資安機制，在代理環境中往往失去防護作用。這些代理具備動態推理能力、短暫身分以及以目標為導向的自主性，導致攻擊路徑難以預測。代理架構的風險包括意圖劫持(intent hijacking)與連鎖式幻覺(cascading hallucinations)，影響層面已從機密性擴展至完整性與可用性。若缺乏適當防護，企業將面臨違反法規、財務損失及資料外洩等風險。

TrendAI Agentic Governance Gateway讓企業能專注於AI系統在真實環境中的行為、互動與結果。該方案透過TrendAI Vision One平台提供，並延續TrendAI的既有優勢，包括運用AI驅動分析來偵測異常行為與新興威脅，以及整合端點、雲端、應用程式與AI系統的全域關聯分析能力。

TrendAI Agentic Governance Gateway可協助企業：

掌握代理在不同系統間的互動狀況

理解代理溝通背後的脈絡與意圖，識別潛在風險或非預期行為

對代理驅動的行動進行政策控管與執行

在關鍵決策點導入人工監督機制

在部署前模擬治理決策：預先檢視完整的政策影響，但先不實際執行

透過管控生命週期，進行治理設定的部署、預覽與回溯

透過這些先進能力，TrendAI協助企業保護關鍵的「互動層」，也就是自主系統進行協作、決策並推動企業行動的動態溝通基礎。藉由在此關鍵層建立完善的監控與控管機制，TrendAI確保代理式的互動具備可視性、可治理性與可信度，進而有效填補代理式AI環境中的資安缺口。