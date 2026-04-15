F5 強化應用交付與安全平台　簡化營運並加速安全導入 AI

F5在2026 AppWorld 大會上，同時發布F5 Application Delivery and Security Platform（ADSP）的重大升級。同時，F5也推出多項增強功能，包括F5 Insight for ADSP，提供橫跨整個平台的全面可觀測性，支援具代理智慧的AI工作負載、導入具備前瞻性的加密技術能力，同時，F5也針對F5 Distributed Cloud Services推出全新的簡化授權組合，透過更直觀的服務打包方式，降低SaaS部署門檻，並進一步推動基礎架構整合。

現代企業運作環境日益複雜，應用分散在資料中心、多雲環境與邊緣位置。F5 ADSP提供可信賴的解決方案，協助企業因應分散式應用在支援AI能力時所面臨的挑戰。透過這次的升級增強功能，F5確保其平台能全面支援不斷演進的應用架構的需求。

F5資深產品長Kunal Anand表示，大多數營運團隊正疲於應付原本不該由他們承擔的系統複雜性。他們同時管理十幾個工具、面對上千則警示，卻沒有足夠有價值的洞察。F5 ADSP將零散複雜的環境整合為單一平台。透過F5 Insight，我們將分散的遙測資料轉化為清晰可行的洞察與建議行動。時同，我們也將此基礎延伸至支援agentic AI工作負載與未來的加密技術，因為基礎架構的變革已勢不可擋，企業必須及早準備。

作為F5 ADSP XOps組件中的關鍵新功能，F5 Insight重新定義企業應用與基礎架構的管理方式。對使用F5 BIG-IP解決方案的團隊而言，F5 Insight透過OpenTelemetry等技術，提供全面、端到端的可觀測性與分析，量身打造適合其環境的方案。主要優勢包括：

統一可視性（Unified Visibility）：提供跨應用與基礎架構層的即時監控與分析，滿足業界對混合與多雲環境中全面洞察的長期需求。

可行動的營運洞察（Actionable Intelligence）：憑藉F5在應用交付與資安領域數十年的經驗，F5 Insight不僅提供儀表板，更透過關鍵KPI與視覺化分析，協助團隊清楚掌握營運狀態，提前發現並解決潛在風險，避免影響終端使用者體驗。

AI驅動的主動式營運建議（AI-driven Proactive Guidance）：透過整合Model Context Protocol並支援主流大型語言模型（LLM），F5 Insight提供預測性分析，並自動生成營運敘事（operational narratives），協助團隊以自然語言方式理解問題、優先排序處理事項並修補潛在漏洞。此一能力讓營運資料更清晰可行，大幅提升團隊效率與跨部門協作。

F5 Insight for ADSP是靈活且可客製化的解決方案，提供自我管理軟體版本，未來也將推出SaaS模型。目前已正式對BIG-IP用戶推出，計畫擴展至F5 NGINX與分散式雲端服務。

延續2025年底推出的BIG-IP v21.0里程碑版本的成果，最新BIG-IP v21.1進一步強化

F5 ADSP，以支援當前高需求的應用與API。此版本在業界領先的功能基礎上，新增多項創新能力，包括：

強化後量子密碼（PQC）防護能力：BIG-IP v21.1支援符合NIST標準的新一袋加密演算法，可有效抵禦未來量子運算威脅。同時，F5 BIG-IP Zero Trust Access（原BIG-IP Access Policy Manager），亦首度導入具抗量子能力的TLS/SSL VPN通道，確保應用存取與資料傳輸的高度安全性。

AI工作負載的交付、安全與存取：此版本強化AI工作負載的安全性與效能，加入MCP保護與會話持續功能，同時，藉由全新的Dynamic Client Registration（DCR）功能，支援agentic AI快速、自動且安全地存取所需資源，強化AI應用的運作效率。

現代API與新世代流量協定的進階防護：BIG-IP v21.1進一步提升F5 Web Application Firewall（WAF）能力，可針對符合OpenAPI 3.1規範的現代API提供防護，並有效阻擋針對HTTP/3流量的進階攻擊，例如跨站腳本（XSS）與SQL注入攻擊。

持續升級BIG-IP TMOS軟體：BIG-IP v21.1進一步升級控制平面，提升整體系統穩定性與可靠效能，同時推出全新高性能宣告式API—BIG-IP Declarative API，以支援高度動態與大規模應用環境中的自動化需求。

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