在 2026年的資安架構中，零信任（Zero Trust）的核心原則已不再侷限於網路層，而是必須延伸到主機的實體連接埠。供應鏈防護若只停留在身分驗證、網段隔離與存取控管，仍會在實體介質進入系統的瞬間留下缺口。因此，面對現代化供應鏈攻擊，企業有必要建立一套物理介質多維度洗滌標準，將檢測、驗證與隔離機制前移到裝置掛載之前。

在物理層與韌體層，惡意USB裝置早已不只是攜帶惡意檔案而已。防護機制必須具備硬體級電壓監控能力，在介質接入前完成瞬時高壓偵測，避免USB Killer透過惡意電容釋放高壓，直接燒毀伺服器主機板。同時，系統也必須即時辨識人機介面裝置（HID）行為。以Rubber Ducky為例，若裝置宣稱自己是隨身碟，插入後卻以異常高速模擬鍵盤輸入指令，防禦系統就應立即中斷其HID通訊。

在檔案處理層，深度檔案內容無毒化（Deep CDR）已成為必要手段。韌體包、驅動程式與技術文件，長期都是供應鏈攻擊的重要載體。面對零時差攻擊，傳統特徵碼掃描已難以有效攔阻未知威脅。CDR的核心邏輯不在於尋找病毒，而是保留乾淨元素。系統會將檔案解構為文字、座標、像素等基礎資料，移除巨集（Macros）與嵌入式物件等潛在風險，再重新產出安全版本，這才符合零信任的檔案處理思維。

在惡意程式驗證層，多引擎併行掃描（Multiscanning）只能算是基本要求，真正的關鍵仍是行為分析。過去沙箱（Sandbox）分析往往耗時五到十分鐘，難以滿足維運現場需求。但到了2026年，模擬沙箱（Emulation Sandbox）已大幅提升效率。根據最新的AMTSO（反惡意軟體測試標準組織）驗證報告，先進技術可將平均分析時間縮短至8.2秒，使沙箱從事後研判走向Inline即時攔阻。

供應鏈防護的破口，往往就發生在資訊進出的實體接點。2018年半導體製造現場遭加密勒索事件，以及2025年歐洲能源危機相關警訊，都說明一件事：當一支被信任的隨身碟插入隔離系統時，既有網路防線可能瞬間失效。唯有將零信任落實到實體設備，結合多引擎掃描、深度檔案無毒化與可在8.2秒內完成判定的沙箱技術，企業才有機會守住供應鏈最後一哩路，補上逐漸消失的空氣邊界。

＜本文作者：施昱志現為OPSWAT北亞區技術總監＞