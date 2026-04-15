HPE 多項資安創新　強化 AI 導入安全與企業營運韌性

HPE推出安全創新解決方案，使企業在加速導入AI的同時，支援分散式營運擴展、降低資安風險，並維持一致性的治理能力。為協助企業安全導入AI並將韌性轉化為核心營運能力，HPE推出HPE Juniper Networking SRX400系列防火牆、擴展的混合網狀安全架構，以及強化以韌性為核心的安全功能，在雲端、核心與邊緣環境中提供一致的防護。

HPE Networking SASE與安全事業群資深副總裁暨總經理David Hughes表示，在AI時代，安全已無法再以附加方式導入或獨立管理。隨著AI工作負載擴展至各分散式站點，網路與安全必須深度整合，才能降低風險、提升可視性，並打造企業所需的信任基礎，。HPE協助客戶建立標準化策略，並在分散式環境中統一執行，使其能夠安心導入AI，同時兼顧效能、韌性、可管理性與控制力。

整合式安全是HPE自主式網路的核心要素，結合自主運作、AI原生營運能力、內建的零信任機制、共享可視性與端到端策略執行，使網路能以機器速度自我優化、修復與防護。隨著AI應用持續擴展至門市、診所、校園與分支據點，這些分散式站點將面臨未受管理的AI存取、不一致的策略執行，以及資料外流的風險。

HPE Juniper Networking SRX400系列防火牆將電信等級的安全防護延伸至小型站點與空間受限的環境，建立從核心到邊緣的標準化安全防護架構，並透過以硬體為根基的防護機制，防範裝置遭竄改與建立可信任的裝置完整性。體積精巧的SRX400提供高效能與簡化管理功能，有效避免遠端站點成為企業安全策略中的攻擊弱點。

超過半數的企業組織已導入AI，及面臨全新的挑戰，即是如何在提升生產力的同時，降低敏感資料遭不當存取或外流的風險。HPE最新的混合網狀防火牆新增安全強化功能，透過提升分散式環境的可視性與策略控管，協助企業安心控管AI的使用，而無需強行阻止新興工具。主要功能包括：

AI網站與應用程式的可視性與存取管理：全新控管機制協助企業全面掌握AI應用程式的使用狀況，透過單一按鍵限制存取權限，並主動封鎖未授權或高風險的AI網站。

指令層級檢測：為防止資料外流，資安團隊可執行指令層級檢測，針對關鍵字進行過濾，並管理上傳至外部AI工具的檔案，同時允許存取已核准的應用程式。

集中式身分導向防護：此功能在實體、虛擬與容器化環境中提供統一的安全架構，確保安全策略可隨使用者與工作負載套用，而不僅侷限於裝置本身。

AI原生的營運能力：透過HPE Security Director自動化處理複雜的安全工作流程，使其符合產業最佳實務，進而簡化安全營運。增強的聊天機器人功能使客戶能夠超越基本故障排除，提供逐步協助和按需配置指導。

透過在HPE產品組合中全面導入支援主權需求的安全機制和以韌性為核心的強化功能，企業可在威脅日益升高的環境中保護關鍵工作負載、加速復原並維持營運穩定：

工作負載與復原韌性：HPE在HPE Zerto Software中新增更豐富的平台支援、全新的復原執行手冊、更廣泛的AI與相關工作負載支援（包括vGPU），以及與Microsoft Defender整合，以持續強化虛擬化與雲端工作負載的資安和災害復原能力。同時，企業可安全且直接存取不可變的HPE StoreOnce資料，以執行惡意軟體掃描與資安鑑識，並加速實際環境復原至已知的乾淨狀態。

機密運算：HPE將機密運算整合至HPE Morpheus軟體，進一步擴展其支援主權需求的資安基礎。透過AMD與Intel提供的硬體型可信執行環境，以及搭配Thales CipherTrust的集中化金鑰管理，可確保資料在使用中仍維持加密狀態，協助企業保護敏感工作負載，並符合混合與實體隔離環境中的主權與法規遵循需求。

後量子運算整備度：為因應量子運算對現有加密機制帶來的潛在挑戰，HPE在Junos OS Evolved中導入支援後量子密碼學（PQC）的功能，並預計於2026年夏季將PQC支援功能進一步擴展至Junos平台。此項更新符合美國國家標準與技術研究院（NIST）規範，並將納入升級的加密函式庫，支援FIPS 203／204、基於FIPS 204的軟體簽章，以及適用於SSH的Quantum Buffer機制。此為HPE在整體產品組合中提升PQC整備度的重要進展，包括搭載HPE Integrated Lights-Out（iLO）7的HPE ProLiant Compute Gen12伺服器。

隨著企業持續導入主權IT基礎架構，上述安全解決方案可在各種情境下提供全面的控制力、合規性與防護力，即便在實體隔離環境中亦然。

透過HPE Threat Labs強化威脅情報能力

為協助企業在快速演進的網路威脅中保持領先，HPE擴展其研究導向的HPE Threat Labs威脅情報團隊，納入更多網路遙測資料與專業技術，以提供即時且AI原生的威脅洞察。這些能力可辨識新興威脅，加速將威脅情報轉化為實際行動，協助產業邁向自主化與零信任的資安架構。