Check Point Software 推出 AI Defense Plane 和 AI 工廠安全架構藍圖

Check Point Software發布Check Point AI Defense Plane與《AI工廠安全架構藍圖（AI Data Center & AI Factory Security Architecture Blueprint）》，藉由統一的AI安全控制平台和經廠商驗證的綜合參考架構，打造廣泛涵蓋應用到資料中心的全方位AI安全防護框架，幫助組織全面管控AI在業務中的連接、部署與運作方式，應對AI代理時代所需的智慧安全層。

Check Point Software人工智慧安全副總裁David Haber表示，企業正邁入代理時代，AI不再僅限於生成內容，更開始存取系統、使用工具、串聯行動，而日益增長的自主性徹底顛覆了安全模型，挑戰不再限於AI說什麼，而是AI能做什麼。組織需要的不只是模型安全，而是能在真實環境中即時控制AI的行為。AI Defense Plane正是為此而生，能全面涵蓋員工、應用程式及AI代理三個核心維度。

隨著企業將AI系統投入生產環境，攻擊面已從提示詞與模型層級，擴展至代理工作流程、委派動作、非人類身分存取，以及隱匿於真實業務環境中的影子代理。AI Defense Plane建構於Check Point AI Security平台，並結合ThreatCloud AI技術及近期收購的Lakera與Cyata技術，能在50毫秒內跨100多種語言提供自適應防護，確保防禦以機器速度運作，以應對日益自動化的攻擊。

相較於多數聚焦於模型護欄（Guardrails）的方案，Check Point著重於保障AI在生產環境中的實際行為，AI Defense Plane專為企業AI風險真正發生的環節而設計，從執行時間（runtime）、真實環境，到串接AI與業務運作的工作流程，實施有效管控。

員工AI安全（Workforce AI Security）：為員工使用AI應用的方式提供可視性、治理能力與執行時間防護，此模組能即時執行安全政策，降低敏感資料外洩風險，確保不論在已授權或未授權的AI工具中，皆維持安全且高效的生產力。

AI應用與代理安全（AI Application & Agent Security）：針對嵌入各業務環節的AI應用與代理系統，提供探索、態勢評估與執行時間控制，組織可辨識AI部署位置、掌握其可存取的資料與工具、評估其行為，並管理授權與信任關係，以規範代理行為。

AI紅隊測試（AI Red Teaming）：支援對提示詞、推理路徑、工作流程、工具使用及代理行為進行持續性對抗測試，幫助組織及早發現漏洞，並在AI系統從原型邁向生產的過程中提升整體韌性。

Sierra產品負責人George Davis表示，對代理系統而言，紅隊測試已變得不可或缺，當AI具備查詢基礎設施、觸發工作流程並存取敏感資料的能力時，風險不再僅止於理論層面，組織需持續測試，以了解系統如何被操控、管控可能在哪裡失效，以及在生產環境中的韌性。

AI Defense Plane已納入Check Point AI Security產品組合中，其中員工AI安全與AI應用與代理安全已正式發布，而AI紅隊測試則限量發行。

Check Point日前發布的AI資料中心與工廠安全架構藍圖，為一套經廠商驗證的綜合參考架構，旨在為私有AI基礎設施提供從硬體層到應用層的防護。該藍圖結合Check Point引領業界的防火牆與AI安全技術，奠基於NVIDIA BlueField資料處理能力，為AI工廠與資料中心各層納入安全原生設計。

邊界層：Check Point Maestro超大規模防火牆（Hyperscale Firewall）提供零信任網路存取（ZTNA）、虛擬安全群組分段，以及在AI架構入口的可擴展策略執行。

應用與大型語言模型層：Check Point AI Agent Security專為保護推論API與LLM端點設計，能抵禦提示詞注入、資料外洩、對抗查詢與API濫用，這類保護能填補網路應用程式防火牆（WAF）無法覆蓋的安全盲區。

AI基礎設施層：透過與NVIDIA深度整合，Check Point借助NVIDIA DOCA軟體平台，將防火牆與威脅防護直接嵌入NVIDIA BlueField資料處理器（DPU），在基礎設施實現硬體加速的連網（Inline）安全防護。

工作負載與容器層：藉由整合第三方微分段（Micro-segmentation）解決方案，在Kubernetes叢集中實現微分段與東西向流量控制，防止推論命名空間（Namespaces）間的橫向移動，並在受感染的容器擴散前將其隔離。

在AI基礎設施帶來全新攻擊面的時代，涵蓋高效能GPU叢集、分散式訓練流程、大規模資料湖與即時推論API的時代，此安全架構藍圖使組織能在維持效能、控管能力與營運簡便性的同時，全面保護整個AI技術堆疊的安全。