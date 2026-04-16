Internet Week 2026登場

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）宣布，首屆「Internet Week 2026（2026網路週）」將於2026年5月12日至15日正式登場。本屆盛會由TWNIC發起，首度聯合國內外多個重要論壇與社群議程共同舉辦，旨在打造公正、中立且開放的跨界交流場域。活動將全面探討網路基礎建設、數位韌性及科技治理等核心議題，期盼透過公私協力與多方對話，持續深化台灣與國際網路社群的連結。

面對數位經濟、內容治理與AI等前瞻科技帶來的跨域挑戰，單一面向的探討已難以回應全球網路環境的快速變遷。為此，首屆Internet Week 2026以前所未有的完整架構，規劃連續四天的系列活動，整合國內外多個重要論壇與超過20場主題議程。大會不僅探討網路基礎建設與技術發展，更將核心延伸至政策監理、社會信任與國際合作，期盼藉此打造出一個具備國際視野與實質影響力的網路治理對話平台。

本次活動在推動跨界協作上，成功串聯多個國內外重要機構與社群，涵蓋政府機關、國際組織及技術社群等多方利害關係人，並從政策監理、信任治理、基礎設施維運與安全防護等面向，共同探討數位內容治理、社會風險因應及網路韌性等重要議題。

TWNIC表示，Internet Week 2026透過公部門、國際組織與技術社群共同參與，具體展現多方利害關係人治理模式的實踐精神，不僅彰顯台灣在網路公共議題上的整合能力，也為全球網路治理交流建立開放、中立且多元的對話空間。

Internet Week 2026將兼具宏觀國際視野與在地實務議題。為引領前瞻對話，本次大會特別規劃重量級主題專講，邀請行政院經濟發展委員會創新經濟顧問簡立峰，預期將就AI驅動下台灣數位經濟的發展現況及未來可能走向，提出其觀察與思考。國際視野方面，大會也邀請到Edgemoor Research Institute執行長Steve Crocker，以及愛爾蘭媒體委員會（Coimisiún na Meán）主委Jeremy Godfrey等國際治理先驅發表專講。

透過國內外指標性專家的前瞻觀點，除深入探討註冊資料存取（Registration Data Access）、DNS安全與韌性、IP資源治理等基礎建設課題外，大會更將進一步回應當前數位社會面臨的四大挑戰：

AI時代的數位信任與風險治理：探討AI導入金融、電商與公共服務時的信任風險，以及如何建立具備透明度與責任歸屬的內容治理機制。

數位韌性與國際監理趨勢：聚焦《網路與資訊系統安全指令》（NIS2 Directive）及其後續發展，探討數位環境韌性與企業因應。

網路韌性與現代化協定趨勢：聚焦ISP部署、IP資源治理，以及協定升級對效能、安全與網路韌性的影響。

多元共融的數位治理：特別規劃「Tech Women」專場，探討如何將女性觀點與多元經驗實質納入數位決策中。

TWNIC表示，網路早已不只是技術基礎設施，也跟民主治理、產業創新及社會信任緊密相連。

Internet Week 2026期望透過開放、理性且具專業基礎的對話，凝聚跨界共識，持續強化台灣在國際舞台的能見度。