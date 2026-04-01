UiPath 與微軟攜手　加速自動化工作流程的安全性與信任度

UiPath宣布與微軟合作推出全新安全自動化功能，協助企業在將自動化應用於業務工作流程時，加速其安全營運。該解決方案可在Microsoft Defender for Cloud、Microsoft Sentinel、以及整合式微軟威脅情報之間，自動化威脅偵測、情資強化與回應流程。

此次合作整合UiPath企業自動化平台與微軟安全性產品組合，透過業務情境（business context）強化安全偵測能力，確保企業的資安作業中心（security operations center；SOC）能夠跟上業務發展速度。這不僅提升安全防護與緩解威脅的效率與生產力，更縮短平均解決時間（mean time to resolve；MTTR），並將流程與業務中斷降至最低。該解決方案專為企業級規模設計，並與微軟安全生態系統維持一致，將於UiPath Solutions Marketplace上架，幫助企業在既有的微軟安全投資中，能更輕鬆地發掘、部署並落實由UiPath驅動的安全自動化。

UiPath大中華區及蒙古區域副總裁高穎梅表示，台灣企業正處於人工智慧轉型的關鍵時刻，然而在擴大AI應用規模的過程，資訊安全與治理仍是核心考量。我們與微軟的合作，為台灣企業提供以『安全優先』為核心的自動化框架，使其能在確保資料與流程受到業界領先智慧技術保護的前提下，自動化複雜工作流程。這幫助台灣企業能更迅速行動、並有信心地推動創新，確保在擴展AI與自動化應用的同時，不會犧牲安全性、合規性與治理能力。

UiPath IT自動化總監Andrei Oros表示，此次合作讓安全自動化更貼近實際工作的發生場景。結合我們的自動化能力與Microsoft Defender、Sentinel及Security Copilot，企業得以將安全控制嵌入營運流程。這正是企業能安心地在整個企業推動自動化，確保驅動關鍵工作流程的資料與資訊符合規範且安全無虞，同時不會影響業務運作。

源自自動化業務工作流程的檔案與訊號，可透過Microsoft Defender for Cloud自動進行掃描，並在強化業務情境資訊後，轉發至Microsoft Sentinel進行調查。轉發後，安全分析師可運用Microsoft Security Copilot進行引導式的人機協作分析。同時，UiPath自動化流程則執行後續動作，如隔離檔案、暫停工作流程或事件通報，進而縮短平均回應時間，並提升整體SOC效率。

微軟安全資深產品經理Steven Spirou表示，安全團隊需要能與現代威脅速度同步的解決方案。UiPath與Microsoft Sentinel及Security Copilot的合作，展現合作夥伴如何透過自動化、更豐富的情境資訊、以及更快的回應速度來擴展平台功能，為SOC團隊帶來真正生產級價值。