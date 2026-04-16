Palo Alto Networks 新世代信任安全解決方案

Palo Alto Networks推出新世代信任安全解決方案（Next-Generation Trust Security，NGTS），為營運韌性樹立全新標準。隨著產業邁向強制性的47天憑證更新週期，NGTS將加密信任機制，從仰賴人工、且容易發生人為錯誤的流程，轉變為自動化的網路控管機制，藉此消除服務中斷並大幅提升營運效率。

數十年來，數位憑證一直被視為數位經濟的「護照」，有效期限長達數年，且鮮少變動。然而，如今企業已進入持續性的加密重設時代：憑證有效期限縮短超過90%，加密標準正針對後量子世界做出改變，若全球信任機構之認證一旦遭遇撤銷，便可能迫使企業必須立即更換數千張憑證。

Palo Alto Networks網路安全執行副總裁Anand Oswal表示，當數位信任破裂，企業營運就會停擺。過期或不符規範的憑證會引發中斷，導致關鍵業務應用程式、基礎架構與雲端服務離線。以人工方式管理更新不僅耗費大量時間，還需要多個團隊共同合作；在規模與速度要求日益提高的情況下，人工方式已不再可行。透過NGTS與我們的量子安全防護解決方案，網路將成為自動化執行加密重設的終極控制點。

NGTS是以網路原生架構打造的平台，將憑證生命週期管理（CLM）與即時網路可視性及政策執行整合於同一平台中。這項現已推出的整合式防禦方案，可協助企業：

提升可視性：找出所有網路服務與應用程式中的數位信任根源所在，消除造成安全缺口的「影子」憑證與可視盲點。

強化營運韌性：在憑證影響客戶交易或內部服務之前，自動識別並更新憑證，防止因憑證相關問題或數位信任失效所造成的服務中斷。

建立加密敏捷性：透過可自動化管理生命週期的機制，因應更快速的更新週期與持續演進的加密標準，無需仰賴人工處理，以加速邁向未來的後量子時代。

IDC全球身分與存取管理安全資深研究分析師Emanuel Figueroa，多年來，業界一直仰賴一種信任檢查點模式，也就是驗證一次後便假設其安全無虞。但在後量子世界，以及憑證生命週期不斷縮短的情況下，這項假設已不再成立。如今，數位信任機制必須像它所保護的環境一樣，進行快速調整。 Palo Alto Networks將憑證生命週期管理從人工試算表移轉至網路原生平台，讓加密維護與運行從週期性任務轉變為持續性的自動化流程。這不只是為了避免服務中斷，更是為了打造一套內建加密敏捷性的統一安全架構，即使底層加密標準持續演進，也能維持企業韌性。

不同於傳統工具多半以各自獨立的方式管理憑證，Palo Alto Networks是唯一將信任機制直接整合至網路層的供應商。透過把CyberArk領先業界的機器身分智慧整合進網路環境，NGTS可有效串聯憑證管理與維持服務穩定運作的兩大團隊，補足彼此之間的落差。