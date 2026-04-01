NetApp 推出全新高效能 EF 系列儲存系統

NetApp推出新一代NetApp EF系列儲存系統，強力支援企業在大規模環境中應對高效能工作負載需求。EF50與EF80旨在協助企業與新興雲端服務供應商（Neo Cloud），滿足針對AI、高效能運算（HPC）以及交易處理型資料庫日益攀升的需求，包含支援主權AI雲端與AI驅動製造等新應用。

NetApp資深副總裁暨企業級儲存設備總經理Sandeep Singh表示，資料是企業創造商業價值的核心，更是支撐AI或資料庫等極耗效能工作負載的命脈。面對不斷暴增的資料量，以及AI模型訓練、推論與高效能運算等效能密集型應用，企業需要兼具速度、擴充性、效率，又不增添複雜度的資料基礎架構。NetApp提供全方位產品組合，包辦AI資料管線的各階段，從資料的收集與準備，到匯入生成式AI模型以擷取商業洞察，NetApp都能協助企業加速價值實現。全新EF系列儲存系統專為極致效能而設計，讓客戶能以最高效率部署並擴充高輸送量、低延遲的工作負載，同時大幅縮減機房空間與營運負擔。

結合Lustre或BeeGFS等高效能平行檔案系統，全新EF50與EF80能加速HPC模擬，並透過高效能暫存空間，確保GPU全速運作，協助企業以合理價格釋放最高價值，提升競爭優勢。無論是推動AI創新的新興雲端服務供應商，或是管理龐大影音內容的電影製作公司，皆能受惠於 EF 系列帶來的卓越效能與擴充彈性，以及完善的資安防護機制，確保敏感資料安全，並降低資料遺失風險。

全新EF系列儲存系統提供超過110 GBps的讀取吞吐量與55 GBps的寫入吞吐量，效能較前代大幅提升250%，更具備每千瓦63.7GBps的能源效率，在2U機架空間內，即可容納1.5 PB的儲存容量，在兼顧高機架密度與實惠成本的同時，提供穩定且可靠的高效能。導入EF系列，企業可獲得以下關鍵優勢：

為資料密集型工作負載挹注強大效能，在擴充容量時，仍能維持高效率與低延遲。

在預算限制與高效能需求間取得最佳平衡，加速企業產出精準決策。

透過具成本效益的區塊儲存、精簡的部署流程，以及NetApp專業技術支援，有效降低管理及營運的複雜度。

CDW資深解決方案架構師Clayton Vipond 表示，AI時代的浪潮，讓許多企業意識到唯有將儲存設備的原始效能發揮至極致，才能充分展現資料的最大價值。全新的NetApp EF系列正提供了企業所需的高吞吐量與大容量，並能靈活擴充以支援高運算負載，協助企業將資料轉化為精準洞察與實質成果。

Teradata首席產品長Sumeet Arora表示，NetApp的EF系列系統為Teradata提供了能支援高強度工作負載的儲存效能，我們樂見NetApp持續投入這項技術的發展。隨著新一代機型效能的提升，我們期待探索更多機會，降低基礎架構的複雜性，並支援客戶更重視的AI與資料現代化發展。

全新升級的EF系列儲存設備承襲NetApp數十年來在耐用性與可靠性上的深厚技術基礎。憑藉超過百萬套的部署實績，累積卓越口碑，成為企業的信賴首選。