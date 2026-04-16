實現智慧型資料基礎架構

數位轉型無處不在，現在正是用全新視角審視資料基礎架構的時刻。當企業將資料視為策略推手，就能解鎖創新與領先市場的新契機。能夠善用資料解決問題、將創新推向市場的企業，才有辦法持續的為自己及客戶創造巨大的價值。

資料基礎架構已經不再只是後端支援，而是驅動企業創新與即時決策的核心引擎。IDC指出，全球AI基礎架構市場正呈現爆發性成長，預計2028年將突破2,000億美元大關。企業對資料基礎架構的期望已與過去截然不同，資料可靠度只是基本門檻，重點在於此架構是否能夠支援AI工具，驅動更即時決策。為了跟上不斷成長的業務需求，資料基礎架構必須具備支撐大規模智慧化運作的能力。

在現今市場，客戶期望更個人化且即時的服務，員工也希望創新專案能獲得具彈性的支援。要實現這樣的敏捷性，企業須打造智慧型資料基礎架構，透過高效率的資料存取，快速做出精確決策。

商業科技日新月異，資料須發揮更大效益，變得更聰明、快速，並能橫跨雲端與地端系統自由運行。智慧型資料基礎架構透過簡化營運，協助企業從中擷取洞察，運用資料創造價值，指引決策、預測趨勢，並在問題浮現前防患未然。資料基礎架構不僅是科技議題，更是商業策略的關鍵未來，能讓企業脫穎而出的四大能力如下說明。

1.原生數位韌性設計。當資安威脅變得普遍且複雜，企業已無法再仰賴亡羊補牢的思維，而須具備風險主動偵測與快速復原的能力，即使遭受攻擊也能維持穩定運作，讓關鍵業務不中斷。

2.高效運作，規模並進。AI專案需要一套良好的資料管理機制。智慧型資料基礎架構能屏除繁瑣作業、簡化工作流程，讓團隊投入於價值創造，也避免衍生營運負擔。

3.動態適應，即時應變。市場與客戶需求瞬息萬變，即時回應已成為企業的基本條件。僵化的資料架構將成為企業向前推進的絆腳石；靈活聰明的資料系統，才能支援企業所需的敏捷運作。

4.洞燭機先的策略視野。領導者在關鍵時刻能即時取得準確且清晰呈現的資料，才能做出最佳決策。現代化智慧型資料系統不再只是呈現資料儀表板，更有助於解析趨勢並掌握預測未來的方向，協助領導者不只是被動回應，而是提前部署、主動出擊。

＜本文作者：朱宥鑫現為NetApp台灣區總經理＞

