洛克威爾自動化推動數位轉型　勾勒智造營運未來藍圖

洛克威爾自動化舉辦「2026洛克威爾自動化大學」研討會，聚焦AI營運、先進控制與前瞻智慧製造關鍵應用，展現工業營運未來樣貌，由洛克威爾自動化大中華區總裁石安領軍，與各領域的專家及合作夥伴深入探討企業如何將數據轉化為精準決策，協助企業接軌國際ESG戰略，在數位轉型浪潮中搶占先機，擘劃永續發展藍圖。

本屆自動化大學聚焦建廠議題，以小規模驗證、快速見效、複製成功模式為核心，將複雜的數位化進程拆解為可執行的「建廠三步驟」，協助企業推動規模化轉型升級，建立具備韌性與擴展性的智慧製造體系，加速轉型成果落地：

數位模擬前瞻建置風險：在啟動工廠建置前，企業可藉由數位分身技術於虛擬環境中模擬整合設備與產線配置，並提前進行測試與優化，大幅降低實際建置期的試錯成本與風險。依此特性，企業可進一步用於測試與效能驗證，提前排除設計衝突，縮短設備開發週期，實現「驗證先行」的模式，協助企業靈活應對市場需求變化。

智慧基建落實永續規範：永續發展驅動下，自核心建立綠色競爭力為長期競爭關鍵。洛克威爾自動化協助企業於建廠階段導入智慧能源管理系統，並整合至電力控制，即賦予監控、優化電力效率的管理優勢，降低能源消耗與營運成本。

AI賦能日常營運：進入生產後，洛克威爾自動化重視將AI嵌入製造執行流程，將推論能力轉化為持續優化營運的關鍵引擎。透過AI整合至控制層、資料採集與監控層（SCADA）和製造執行系統層（MES），形成感知到決策的閉環，使管理層與第一線人員不僅可即時掌握營運狀況，更能藉由AI結合預測性維護技術，提前識別設備異常，減少非計畫性停機時間，運用AI將「被動示警」轉向「主動建議」，工廠得以從傳統生產模式，進化為具自我學習與持續優化能力的人機協作環境。

洛克威爾自動化大中華區總裁石安表示，產業持續面臨供應鏈重組與淨零碳排的外部挑戰，同時海外建廠趨勢興起，如何在追求永續的同時兼顧市場合規與營運韌性，關鍵在於藉先進智慧製造技術結合強大的供應鏈優勢，建立標準化且可複製的自主化轉型模式，打造長期且具競爭力的營運架構。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，AI正快速滲透製造業，從試點走向規模化。然而，多數企業仍受限於IoT設備不足、資料純化與投資資源有限等挑戰。對此，洛克威爾自動化以分階段擴展為核心策略，從既有基礎設施出發，將AI深度串聯製造、決策與執行層面，協助企業以小規模驗證快速創造價值。我們認為，未來製造業將從過往加速人力效率的自動化，轉向精準判斷、即時反應的自主化智慧製造，重新定義製造業的價值創造模式。