戴爾藉五大創新催化劑　帶來突破性AI體驗

AI為當今數據時代中最重要的技術之一，隨著企業資料的數量、種類和速度持續發展，目前正接近超越人類速度和規模的階段。戴爾生成式AI脈動調查指出，78% IT決策者表示期待生成式AI在企業中發揮潛力，並將生成式AI視為提高生產力、簡化流程及節省成本的方式。採用AI從資料中獲取價值是企業現正積極執行的最重要任務之一，AI改變了資料收集、儲存和使用的方式，帶來新基礎架構、建立產品的新方法和更有效率的流程，並推動數據驅動的創新。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，每個想保持競爭力的公司都需以某種方式實踐AI。AI、現代資料中心、多雲、邊緣、現代工作場所、安全、永續性是戴爾視為數位未來核心驅動力的關鍵技術，善用這些技術對於身處數位時代的企業來說相當重要，尤其看到台灣在製造業、電子設計、金融服務、政府與學術研究等產業，對此有非常迫切的需求。

根據戴爾創新催化劑調查，針對企業創新成熟度、未來創新及商業策略的分析，81%受訪者認為AI與生成式AI將使自己所處的產業出現激烈變革；56%受訪者指出創新是商業策略的重要部分，且已經在企業內各方面發揮效益；48%受訪者表示不知道未來3至5年產業會發展成什麼樣貌，顯見未來仍有很大的改變空間。

調查中亦分析企業應如何通過成功的創新規劃應對挑戰，57%受訪者表示很難跟上變革的步伐；92%的企業其員工在推動創新時面臨挑戰；82%受訪者指出數據是凸顯差異化的要素，而生成式AI策略必須涉及到運用與保護資料。由此可見許多企業仍缺乏相關技術支援，且需面臨新技術和轉型帶來的諸多挑戰。

因應未來工作場景，企業創新者必須以策略性與全方位模式，運用關鍵技術更快將構想轉化為創新，涵蓋AI、現代資料中心、多雲、邊緣及現代工作場所等層面，並結合安全及永續性，獲取更多商業洞察並釋放創新潛力：