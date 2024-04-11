戴爾藉五大創新催化劑　帶來突破性AI體驗

AI為當今數據時代中最重要的技術之一，隨著企業資料的數量、種類和速度持續發展，目前正接近超越人類速度和規模的階段。戴爾生成式AI脈動調查指出，78% IT決策者表示期待生成式AI在企業中發揮潛力，並將生成式AI視為提高生產力、簡化流程及節省成本的方式。採用AI從資料中獲取價值是企業現正積極執行的最重要任務之一，AI改變了資料收集、儲存和使用的方式，帶來新基礎架構、建立產品的新方法和更有效率的流程，並推動數據驅動的創新。
台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，每個想保持競爭力的公司都需以某種方式實踐AI。AI、現代資料中心、多雲、邊緣、現代工作場所、安全、永續性是戴爾視為數位未來核心驅動力的關鍵技術，善用這些技術對於身處數位時代的企業來說相當重要，尤其看到台灣在製造業、電子設計、金融服務、政府與學術研究等產業，對此有非常迫切的需求。
根據戴爾創新催化劑調查，針對企業創新成熟度、未來創新及商業策略的分析，81%受訪者認為AI與生成式AI將使自己所處的產業出現激烈變革；56%受訪者指出創新是商業策略的重要部分，且已經在企業內各方面發揮效益；48%受訪者表示不知道未來3至5年產業會發展成什麼樣貌，顯見未來仍有很大的改變空間。
調查中亦分析企業應如何通過成功的創新規劃應對挑戰，57%受訪者表示很難跟上變革的步伐；92%的企業其員工在推動創新時面臨挑戰；82%受訪者指出數據是凸顯差異化的要素，而生成式AI策略必須涉及到運用與保護資料。由此可見許多企業仍缺乏相關技術支援，且需面臨新技術和轉型帶來的諸多挑戰。
因應未來工作場景，企業創新者必須以策略性與全方位模式，運用關鍵技術更快將構想轉化為創新，涵蓋AI、現代資料中心、多雲、邊緣及現代工作場所等層面，並結合安全及永續性，獲取更多商業洞察並釋放創新潛力：
- AI：力促AI普眾化，透過程序、結構化工具、自動化、以及智能等途徑達成目標。同時確保迎合規範、商業、以及安全等方面的目標。
- 現代資料中心：智慧化防護與營運現代資料中心以支援新一代工作負載與防護各種資料密集應用。
- 多雲：推動應用現代化使其具備雲端中立性，並運用多雲營運模式，同時享受到用戶自建與雲端資源兩種模式的優勢。
- 邊緣：建構韌性供應鏈，將工廠佈建成邊緣端，即時決策制定，實施包括現場規劃、排程、以及存貨管理等作業。
- 現代工作場所：透過個人化硬體與軟體解決方案、混合會議、以及智慧技術，為團隊成員提供最佳體驗。