Akamai 基於 NVIDIA 的雲基礎架構和服務　針對視訊處理進行了優化

Akamai將基於NVIDIA GPU的新媒體優化服務納入其日益壯大的雲端產品組合。新的基於雲的服務使用NVIDIA RTX 4000 Ada代GPU，為媒體和娛樂行業的公司提供更好的生產力和經濟效益，這些公司在處理視訊內容時面臨著更快速和更高效的挑戰。

Akamai進行的內部基準測試表明，使用NVIDIA RTX 4000的GPU編碼比傳統基於CPU的編碼和轉碼方法處理幀速率（FPS）快25倍，這在串流媒體服務提供商應對典型工作量挑戰的方式上具有重大進展。

使用Akamai的服務，媒體和娛樂公司可以構建可擴展、具有彈性且部署工作負載更快、更可靠和可移植的架構，同時利用全球最分佈式的雲平台和集成的內容傳遞和安全服務。

Akamai雲產品副總裁Shawn Michels表示，媒體公司需要低延遲、可靠的計算資源，保持所創建工作負載的可移植性。當部署在Akamai的全球邊緣平台上時，NVIDIA GPU提供卓越的價格性能。與Akamai的合格計算合作夥伴和開放平台一起，為企業提供了能夠設計其下一代工作負載為雲不可知並支持多雲架構的能力。

在高度關注使用NVIDIA GPU支援大型語言建模的市場中，Akamai的媒體客製化GPU服務瞄準當前行業產品服務不足且價格昂貴的行業。憑藉在該領域的豐富傳統和深厚經驗，Akamai對其新的GPU產品進行了微調，以滿足媒體和娛樂行業苛刻的特定要求。

NVIDIA RTX 4000 GPU實現處理3D圖形、渲染、推理和視訊內容和串流媒體所需的速度和功耗效率，媒體專用的應用案例包括：

視訊轉碼和直播視訊流：GPU可以實現比即時轉碼更快的速度，改善串流媒體體驗，減少緩沖和甚至播放中斷，而基於GPU的編碼則提高了效率，並減少了與傳統基於CPU的轉碼相比的處理時間。NVIDIA RTX 4000 GPU配備了最新一代的NVIDIA NVENC和NVDEC硬件，可以同時進行編碼和解碼任務。這對於需要高通量視訊處理的應用非常重要，例如直播流。第八代NVENC引擎支持最新的視訊編解碼器，包括高效的AV1編解碼器，這使得以較低比特率實現更高質量的視訊成為可能。

虛擬現實（VR）和擴增現實（AR）內容：VR和AR應用程式需要實時渲染3D圖形和多媒體內容。GPU非常適合處理這樣的內容。

雖然Akamai將新解決方案優化為媒體市場，但新產品還適用於希望構建應用程式與其他行業應用案例相關的開發人員和公司，其中包括：